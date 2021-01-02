Evde tedavi gören koronavirüs hastalarına belediyeden yemek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu gerçekleştirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle Niksar Belediyesi, Danişmend Gazi Aşevi'nden yemeklerini alamayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve evlerinde tedavisi devam eden koronavirüs hastalarına yemekleri belediye ekipleri ulaştırıyor. Her gün kazanlarda pişirilen yemekler özenle hazırlanarak ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülüyor.



Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, pandemi döneminde vatandaşların sağlıkları için her türlü önlemi aldıklarını belirterek, "Niksar Belediyesi tarafından 20 yıldır burada bu hizmeti veriyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz burada geçtiğimiz dönemlerde buradaki hizmeti çeşitlendirdik. Burada 3 tür hizmet veriyoruz. Birincisi sağlığı yerinde olmayan ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlarımıza gıda yardımı, ikincisi yemeklerini kendileri yapamayanlar buraya gelip alanlar var. Son olarak da yaş olarak ilerlemiş vatandaşlarımızı yormuyoruz ve evlerine bizzat sıcak yemeklerini götürüyoruz. Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte bizlerde Aşevimizi virüsün buluşma ve karantinaya göre uyarladık. Bulaşama riski olanlar, karantinada olanlar, evde tedavi süreci başlamış olan hemşerilerimizin en büyük sorunu yemek sorunudur. Vefa Destek Grupları ihtiyaçlarını karşılıyordu ama hastalığı ağır seyreden vatandaşlarımız oluyordu. Biz de bu hizmetimizi bir adım daha ileriye alarak karantinada olanlar ya da evde tedavi gören vatandaşlarımıza evlerine yemek götürerek dışarıya çıkmamalarını sağlayarak bu süreci kontrol altına almaya gayret ettik. Bunda da başarılı olduk. Bir dönem Tokat'ta virüsün yüzde 100'lük artış yaşadığı döneminde bununla yüzde 60'a düşmesinde vesile olduk" dedi.