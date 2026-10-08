Evde tabancayla oynayan 16 yaşındaki Merve kazara kendini vurdu

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde, babasına ait olduğu öne sürülen tabancayla oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu ağır yaralanan Merve F., hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
İddiaya göre, Merve F., evde babasına ait olduğu öne sürülen tabancayla uğraşmaya başladı. Bu sırada silah henüz belirlenemeyen nedenle ateş aldı.
GENÇ KIZ HAYATA VEDA ETTİ
Merminin isabet ettiği Merve F., yakınlarının çağırdığı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Samsat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Merve F., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.