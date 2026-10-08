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Evde tabancayla oynayan 16 yaşındaki Merve kazara kendini vurdu

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#Adıyaman#Merve#Silah
Evde tabancayla oynayan 16 yaşındaki Merve kazara kendini vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 09:16

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde, babasına ait olduğu öne sürülen tabancayla oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu ağır yaralanan Merve F., hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İddiaya göre, Merve F., evde babasına ait olduğu öne sürülen tabancayla uğraşmaya başladı. Bu sırada silah henüz belirlenemeyen nedenle ateş aldı.

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Merminin isabet ettiği Merve F., yakınlarının çağırdığı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Samsat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Merve F., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Adıyaman#Merve#Silah

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