Evde sorun var

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İSTANBUL Ataköy 9. Kısım’da Mehmet Cengiz Bilik, dairesini kiraya verdiği Rus vatandaşı Guldzhakhan Krıtchkaıa’nın kirasını üç kat artırmak istiyordu. 2 Temmuz 2022’de yanında tesisatçıyla birlikte kiracısının evine zorla girdi. Evden çıkmasını istediği kadına hakaret edip çatalla yaraladıktan sonra evde bulunan misafiri Nadir Övünç’e de saldırdı. Bilik, buzdolabındaki reçel kavanozlarını tek tek yere atarak parçaladı. Kahve makinesini yere atarak kırdı. Yatak odasının kapısına zarar verdi. Krıtchkaıa ve Övünç ev sahibi hakkında şikâyetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilik’in hakaret, silahla yaralama, silahla tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve nitelikli hırsızlık suçlarından 24 yıl hapsini istedi.

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Guldzhakhan Krıtchkaıa, ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik tarafından darp edildiğini söyledi.

‘KENDİNİ YARALADI’

Bakırköy 39’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada savunma yapan Bilik, 2020’de Krıtchkaıa’ya dairesini kiraya verdiğini belirterek şunları söyledi: “Kontratta daireyi 4 kişiye parçalı olarak kiraya verebileceğim, misafir getirilemeyeceği, haftada bir kez dairedeki eşyaları kontrol etmek için ev sahibinin eve gelme hakkının olduğu yazmaktadır. Eve yeni kiracı koymak istedim, sözleşmede yazmasına rağmen kabul etmediler. Evlerine gittiğimde aramızda arbede oldu. Buzdolabındaki kavanozları yere attım evet ancak Nadir Övünç kırılan camların üzerinde bilerek gezdi ve kendisini yaraladı. Sonraki günlerde arıza nedeniyle su ve elektrik sayacını da söktüm” dedi.

Bilik, buzdolabındaki reçel kavanozlarını tek tek yere atarak parçaladı.

YASAL FAİZİ SAVUNDU

Guldzhakhan Krıtchkaıa ise “Sanık, evin içinde dolaşıp her şeyi yere attı. Sanığın Romanya mafyasından olduğunu öğrendim. Sanık kira bedelini dolara çevirerek, yüksek bir seviyeye getirmek istemişti. Yasal faizin dışında bir artış yapmayacağımı söylemiştim. Tüm kiraları ödedim, evden çıkmak istemediğim için başıma bunlar geldi” diye konuştu. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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ZORBA KİRACI

ANTALYA Muratpaşa’da yaşayan Mualla Doğan, aynı ilçedeki eşyalı evini 2 yıl önce Belçika vatandaşı Abdulwahab B. ve ABD’li Bethany E.’ye kiraya verdi. 2 yıllık süreçte iddiaya göre eve farklı kişiler girip çıkınca Doğan, kiracılarını uyardı. Olay devam edip binada yaşayanlardan da şikâyet gelince Doğan, avukatı Şerife Sultan Alp’e vekâlet verip kiracıları tahliye etmesini söyledi. Hukuki süreci başlatan Alp, tahliye kararı aldırdı. Alp ardından kiracıları arayarak tahliye için geleceklerini, eşyalarını toplamalarını söyledi. 2 Mayıs günü icra memuru ile adrese giden Alp, beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.

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Şerife Sultan Alp - Mualla Doğan

Abdulwahab B. ve Bethany E., uzun süre çalınmasına rağmen kapıyı açmadı. Polis ve çilingir kapıyı açınca ikili, cep telefonları ile o anları kayıt altına almaya başladı ve İngilizce “Biz Amerikan vatandaşıyız, bize dokunamazsınız” diyerek zorluk çıkardı.

Abdulwahab B.-Bethany E.Kimliği belirsiz bir kişi, daire kapısının önüne kırmızı boya döktü.

3 SAAT DİRENDİLER

Zaman zaman küfür ve hakaret eden ikili, bir görevlinin de sırtına vurdu. Yaşanan anlar icraya gelen ekip tarafından da kayıt altına alındı. Tahliye işleminin ardından kimliği belirsiz bir kişi, daire kapısının önüne kırmızı boya döktü. Avukat Alp, Abdulwahab B. ve Bethany E. hakkında şikâyette bulundu.

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Avukat Şerife Sultan Alp, “2.5- 3 saat kadar bu olay sürdü. Ev eşyalı kiraya verilmişti ancak eşyaların bir kısmı kayıptı. Kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu.