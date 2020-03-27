Evde sinema şöleni başladı! #EvdeKalFilmleKal

#EvdeKalFilmleKal hareketiyle evde sinema şöleni başladı.

Farklı kategorilerde gişe rekortmeni, ödüllü ya da festivallerde gösterilmiş 100’den fazla yerli ve yabancı sinema filmi ücretsiz olarak sizlerle buluşuyor.

Birbirinden keyifli filmleri KanalD.com.tr ve Hürriyet.com.tr ‘den izleyebilirsiniz.