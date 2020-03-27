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Haber Giriş: 27.03.2020 - 17:03,Son Güncelleme:/

Evde sinema şöleni başladı! #EvdeKalFilmleKal

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Evde sinema şöleni başladı! #EvdeKalFilmleKal
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Kanal D, Corona Virüsü salgınına karşı başlatılan ‘Evde kal’ çağrısını desteklemek ve bu süreci eğlenceli hale getirmek için harekete geçti. Birbirinden keyifli filmleri KanalD.com.tr ve Hürriyet.com.tr ‘den izleyebilirsiniz.

#EvdeKalFilmleKal hareketiyle evde sinema şöleni başladı.

Farklı kategorilerde gişe rekortmeni, ödüllü ya da festivallerde gösterilmiş 100’den fazla yerli ve yabancı sinema filmi ücretsiz olarak sizlerle buluşuyor.

Birbirinden keyifli filmleri KanalD.com.tr ve Hürriyet.com.tr ‘den izleyebilirsiniz.

Evde sinema şöleni başladı #EvdeKalFilmleKal

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