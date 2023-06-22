Evde sincap beslemeye 7 bin lira ceza

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Siirt’te yakaladığı 2 sincabı evde beslediği tespit edilen kişiye 7 bin 540 lira ceza kesildi. Sincaplar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğal ortamına bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan koruma-kontrol çalışmalarında, ismi açıklanmayan bir kişinin doğadan sincap yakaladığı ve evde beslediği belirlendi. Kişi hakkında tutanak tutularak, beslediği 2 sincaba el konuldu. Sincaplar, rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. Kişi hakkında ise 7 bin 540 lira idari para cezası uygulandı.