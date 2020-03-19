Evde sıkılınca ne yapılır? İşte evde ailecek oynanabilecek oyunlar
Özellikle soğuk kış günlerinde evde ailecek oynanabilecek oyunlar ve aktiviteler gündeme geliyor. Zamanını evde geçirecek olanlar, ‘evde sıkılınca ne yapılır?’ sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirirken miniklerin gelişimine katkı sağlayacak oyunları bir araya getirdik. İşte evde ailecek oynanabilecek oyunlar...
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1
Her zaman aile üyeleriyle bir araya gelemiyor veya dışarıya çıkamıyor olabilirsiniz. Zamanının büyük bir kısmını evde geçirenler için 2, 3, 4 kişi ile oynanabilecek oyunları derledik. Oyun oynamak çocukların duygusal zekasını ve hafızasını geliştirirken; yetişkinlere de çocukluklarını hatırlatıp mutlu ediyor. "Evde sıkılınca ne yapılır?" diyenler için evde ailecek oynanabilecek oyunları derledik...
2
RENGİNİ SEÇ
Bu oyunda herkes favori rengini seçer ve karşıdaki bu rengi tahmin etmeye çalışır. En çok bulup sayan ödülü kapar.
3
DRAMA
İster korsancılık, ister çocukluğunuzdaki evcilik deyin, yeni nesil çocukların en sevdiği şeylerden biri rol oynama. Ailece bir masal ya da yolculuğunuzla ilişkili yaratacağınız doğaçlama bir hikâye sayesinde hem kendi çocukluğunuzu hatırlayabilir hem de çocukların hayal gücünü perçinleyebilirsiniz.
4
SAKLANACAĞI YERİ BUL
Çocuğunuza ister evinizde, ister hep gittiğiniz bir eğlence ya da alışveriş merkezinde saklanabileceği bir yeri aklında tutmasını söyleyin ve 10 soruda saklandığı yeri bulmaya çalışın.
5
HİKAYEMİ TAMAMLA VE DRAMA
Yetişkinlerin anlatmaya başladığı hikâye önemli bir yerinde duraklar ve minikler devamını anlatır. İster korsancılık, ister çocukluğunuzdaki evcilik deyin, yeni nesil çocukların en sevdiği şeylerden biri rol oynama. Ailece bir masal ya da yolculuğunuzla ilişkili yaratacağınız doğaçlama bir hikâye sayesinde hem kendi çocukluğunuzu hatırlayabilir hem de çocukların hayal gücünü perçinleyebilirsiniz.
6
ÇORAPLA KARTOPU SAVAŞI
Eğer kar yağmadıysa, bunu evde yapabileceğiniz başka yollar da var. Tamam, ev biraz dağılabilir ama bu çocukların enerji artırmak için en iyi yollardan biri. Kar yerine kağıt, beyaz çoraplar ya da yumuşak toplar kullanılabilir. Anne-babalar da savaştan kaçmasın.
7
İSİM-ŞEHİR
Çocukluğumuzun bu eğlenceli oyunu yolculuğunuzda da yardımcı olabilir. Okuyabilen çocuklarla kâğıt-kalem, daha küçüklerle kelime türetme şeklinde de oynanabilir.
8
DÖRT İŞLEM
Oyunun mantığı çok basit. Yere 3 tane zar atıyorsunuz ve çıkan sayıları 4 işleme göre birbiri ile çarpıyor, bölüyor, topluyor ya da çıkarıyorsunuz. Bu oyun çocukların matematik yetenekleri ile dikkat ve hız gibi becerilerine katkı sağlar.
9
KARAOKE!
İster hafızadan, ister ekrandan hep birlikte şarkı söylemek hem neşenizi arttırır hem hafızanızı geliştirir.
10
TOMBALA
Yılbaşı akşamlarıyla özdeşleşse de tombala ailece, hoşça vakit geçirmek için klasik ama güzel bir tercih. Ancak bunun için hazır bir tombala setini kullanmak yerine bunu hep birlikte yapmayı deneyin. Sayıları kağıtlara yazın ve dikkatlice kesmesi için çocuğunua yardımcı olun. Set tamamlandığında kazananlar için küçük sürprizler de hazırlayın.
11
SESSİZ SİNEMA
Sessiz film ya da sessiz sinema en az 2 kişi ile oynanan bir oyun. Kişi kendine bir sinema filmi ya da tiyatro oyunu seçerek karşısındakine tahmin ettirmeye çalışır.