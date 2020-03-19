Evde sıkılınca ne yapılır? İşte evde ailecek oynanabilecek oyunlar

TOMBALA Yılbaşı akşamlarıyla özdeşleşse de tombala ailece, hoşça vakit geçirmek için klasik ama güzel bir tercih. Ancak bunun için hazır bir tombala setini kullanmak yerine bunu hep birlikte yapmayı deneyin. Sayıları kağıtlara yazın ve dikkatlice kesmesi için çocuğunua yardımcı olun. Set tamamlandığında kazananlar için küçük sürprizler de hazırlayın.