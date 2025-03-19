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"Evde sabun paketleme" ilanıyla milyonluk vurgun

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#Adana#Dolandırıcılık#Evde Sabun Paketleme
Evde sabun paketleme ilanıyla milyonluk vurgun
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 17:54

Adana'da, "evde sabun paketleme" ilanı vererek vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı.

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Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, sosyal medya platformları üzerinden "evde sabun paketleme" ilanı adı altında vatandaşları dolandırmak suçundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka veya kredi kartı ele geçirildi.

Hesaplarında 5,5 milyon lira işlem hacmi bulunan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

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#Adana#Dolandırıcılık#Evde Sabun Paketleme

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