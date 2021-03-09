Evde özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Dün öğle saatlerinde adrese baskın düzenleyen ekipler, S.A.D. ve E.M.D. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 25 kök Hint keneviri, 50 gram esrar ile 5 bitki besini, 2 ışıklandırma sistemi, 1 nem ve ısı ölçer ile 2 regülatör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.