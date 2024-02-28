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Evde oyun oynadığı sırada hayatını kaybeden Şefika toprağa verildi

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#Şefika Coşkun#Bursa#Bursa Haberleri
Evde oyun oynadığı sırada hayatını kaybeden Şefika toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 15:57

Bursa'da koltukta oynarken tutunmak istediği camın kırılması ile 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşen Şefika Coşkun (11) cenazesi, toprağa verildi.

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Olay, dün saat 21.30 sıralarında Osmangazi İlçesi Ressam Şefik Bursalı Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki dairede oturan Şefika Coşkun, koltukta oynarken dengesini kaybedince cama tutunmak istedi. Bu sırada camın kırılması ile Coşkun, 10 metre yükseklikten başının üzerine düştü.

Evde oyun oynadığı sırada hayatını kaybeden Şefika toprağa verildi

İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Coşkun, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. İsmail-Emine Coşkun çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Coşkun'un cenazesi, bugün Osmangazi ilçesi Güneybudaklar Mahallesi'ne getirildi. Coşkun'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

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Evde oyun oynadığı sırada hayatını kaybeden Şefika toprağa verildi

Evde oyun oynadığı sırada hayatını kaybeden Şefika toprağa verildi

 

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#Şefika Coşkun#Bursa#Bursa Haberleri

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