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Evde otururken tartıştığı kişiyi tüfekle başından vurdu

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#Niğde#Cinayet#Tüfek
Evde otururken tartıştığı kişiyi tüfekle başından vurdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 21:53

Niğde'de Mustafa Kılıç, evde otururken tartıştığı A.Ö. tarafından pompalı tüfekle başından vurularak ağır yaralandı. A.Ö., polis tarafından suç aleti silahla birlikte yakalandı.

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Olay, merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde oturan Mustafa Kılıç ile A.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken A.Ö., pompalı tüfekle Kılıç’a ateş etti. Kılıç saçmaların başına isabet etmesiyle kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kılıç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kılıç’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Şüpheli A.Ö. ise evin civarında olayı gerçekleştirdiği pompalı tüfekle birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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#Niğde#Cinayet#Tüfek

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