Evde oturarak başaramayız

Haberin Devamı

SOSYAL Demokrasi Derneği’nin düzenlediği ‘2025 İnsan Hakları Onur Ödülü’ töreninde konuşan CHP Lideri Özel, özetle şunları söyledi: “Ödülün bu sene Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na verileceğini öğrendiğimde hem çok memnun oldum hem çok içim buruldu. Diplomasını iptal ettiler. Kapısına binlerce polisle gittiler, aldılar ve götürdüler. Tarih, 19 Mart. Türkiye’de tutukluluk, gözaltı süresi uygulayabileceği dört gün. Dört gün sonrası, 23 Mart. Bizim ön seçim günümüz. Orada geri adım atsak belki de tutuksuz yargılayacaklar. Ne Ekrem Başkan bunu aklından bir kere geçirdi ne de biz böyle bir şeye tenezzül etmeyi aklımızın kıyısından geçirdik. Ekrem Başkan içeride ‘Devam’ dedi, biz dışarıda ‘Devam’ dedik.

Haberin Devamı

110 BİN KİŞİYE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ

Bu süreç tamamlansın, Sosyal Demokrasi Derneği Demokrasi Ödülü verecek olursak, ben teklif edeceğim ve madalyanın parasını da milletvekillerinden ben toplayacağım. O ilk gece Saraçhane’ye gelen 110 bin kişiye o madalyadan bir tane vereceğim. O 110 bin kişiye çok şey borçluyuz. İstanbul’u elimizden alamadı. Seçme irademizi elimizden alamadı ama seçilmişlerimizi esir aldı. Şimdi onlar içeride, biz dışarıda hep birlikte bir haysiyet mücadelesi veriyoruz. Türkiye siyasi tarihinin en fazla hak ihlali yapılan dönemindeyiz. Sayın Demirtaş ile Yüksekdağ’ın neredeyse 9 yıldır cezaevinde olduklarını da not edelim. Onu da görmezden gelmeyelim. Arkadaşlarımız sadece meşe denen gizli tanığın ifadeleriyle dokuz aydır yatıyorlar. 15 belediye başkanımız içeride. İddianamede hiçbir somut delil yok. ‘Bu iddianameyle yargılanmayız’ diyorduk, ‘İddianame çıkınca birbirinizin yüzüne bakamazsınız’ dediler. İddianameyi dün bütçe görüşmelerinde savunacak bir kişi çıkamadı.

BİZİ SEVEN ARKAMIZDAN GELSİN

‘Ekrem Başkan çıkmalı’ diyorsan sen evinden çıkmalısın. Evde oturarak Ekrem Başkan çıkarılacak olsa ben de partide oturacağım. Ama partide oturarak, evde oturarak, risk almayarak, meydan okumayarak bu iş başarılamayacak. Herkesi, bu zulme ortak olmak istemeyen herkesi her türlü direnişe davet ediyorum. ‘Özgür Başkanım seni çok seviyorum. Selam söyle Ekrem Başkan’a. Onu çok seviyorum.’ Öyle sözle sevme, elle sevme dönemi bitti. Kimse beni öyle sevmesin. Bizi seven arkamızdan gelsin.”

Haberin Devamı

Sosyal Demokrasi Derneği, 2025 İnsan Hakları Onur Ödülü’nü Ekrem İmamoğlu’na verdi. CHP Lideri Özgür Özel’in de katıldığı törende eşi adına ödülü alan Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun mesajını okudu.

‘A TAKIMI’YLA İLK MYK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Aralık Cumartesi günü toplanan Parti Meclisi’nde (PM) belirlenen 18 kişilik yeni MYK’sı ile dün ilk toplantısını yaptı. Toplantının gündeminde önümüzdeki dönemin yol haritası, 2026 bütçe teklifi, miting takvimi, yeni parti programı yer aldı. CHP Sözcüsü Zeynel Emre, MYK devam ederken düzenlediği basın toplantısında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in hayati tehlikesinin olduğunu, tutuklu yargılanmasını gerektirecek hiçbir şeyin olmadığını belirtti. 2026 bütçe teklifini de eleştiren Emre, “Bütçenin halkla uzaktan yakından ilgisi yoktur” dedi. CHP Sözcüsü, asgari ücretin 39 bin TL olması gerektiğini söyledi.

Haberin Devamı