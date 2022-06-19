Evde ölü bulundu, katil zanlısı torunu çıktı

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Olay, perşembe günü saat 20.00 sıralarında Meram ilçesinde meydana geldi. Belediyede park ve bahçeler biriminde işçi olarak çalışan Hatice Kuyucak, akşam eve geldiğinde eşi Abdullah Kuyucak'ı banyoda hareketsiz yatarken buldu. Kuyucak, komşularından yardım istedi.

Eve gelen komşular, Kuyucak'ın kanlar içinde olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekiplerce yapılan incelemede Kuyucak'ın, boynundan ve sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Kuyucak'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kuyucak'ın cenazesi, otopsinin ardından Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TORUNUNUN ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

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Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hatice Kuyucak'ın torunu Yalçın Kuyucak'ın zaman zaman dedesi Abdullah Kuyucak ile tartıştığını söylemesi üzerine çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. 'Kasten yaralama' suçundan kaydı bulunan ve zaman zaman aile fertleriyle kavga edip evden ayrıldığı saptanan Yalçın Kuyucak, saklandığı adreste elindeki suç aleti bıçakla yakalandı. Gözaltına alınırken direnen Kuyucak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.