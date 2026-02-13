Evde ölü bulunan kadının, torununun kazara açtığı ateşle hayatını kaybettiği belirlendi

Güncelleme Tarihi:
Tepebaşı ilçesinde 14 Aralık 2025'te oğlunun evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan 52 yaşındaki E.K'nin ölümüne ilişkin Cumhuriyet Savcısı Muhammed Uçar tarafından soruşturma başlatıldı.
Uçar'ın kadının ölümünün şüpheli olduğu kanaatine varması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri çalışma başlattı.
KAZA İLE BABAANNESİNİ VURDU
Yürütülen araştırma ve incelemeler sonucunda, E.K'nin ölümünün 19 yaşındaki torunu M.K'nin elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu meydana geldiği belirlendi.
Jandarma tarafından yakalanan M.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.