Evde müze turu

SAMSUN GAZİ MÜZESİ

1902 yılında Jean İonnis Mantika tarafından bir otel olarak inşa edilmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a çıktığında bu otelde kalmıştı. 12 Haziran 1926 tarihinde bu bina Samsun halkı adına Mustafa Kemal Paşa’ya armağan edilmiştir. Ulu Önder’in ölümünden sonra önce kız kardeşi Makbule Atadan’a geçmiş, 1939 yılında ise 19 Mayıs Halk Müzesi yapılmak üzere Samsun Belediyesi’nin sorumluluğuna teslim edilmişti. Binanın giriş ve üst katında 191 adet eser sergileniyor. Ayrıca üst kattaki salonda 19 Mayıs 1919’da Atatürk’le beraber Samsun’a çıkan 18 silah arkadaşının balmumu heykelleri de görmek mümkün.

ANKARA CUMHURİYET MÜZESİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası olarak hizmet veren müze; Atatürk ilke ve devrimlerinin doğuşuna ve çok partili sisteme tanıklık edişiyle Cumhuriyet gençliğine adandı. İlk üç cumhurbaşkanı dönemini yansıtan olaylar, fotoğraflar, cumhurbaşkanlarının özel eşyalarıyla ve dönemin meclisinde alınan karar ve kanunlar sergileniyor. Bu eserler arasında Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nu okuduğu mikrofon da yer alıyor. Türkiye’nin ilk Çocuk Dostu Müzesi olan Cumhuriyet Müzesi’nde çocuklar için özel bir anlatım üslubu tercih edildi.

ÇANAKKALE TROYA MÜZESİ

2013 yılında inşasına başlanılan, 90 bin metrekarelik büyüklüğe sahip olan Troya Müzesi, üç kattan oluşuyor. Homeros’un İlyada Destanı ile tarihe geçmiş Troas bölgesinde iz bırakan Troya ile kültürlerinin yaşamı ve arkeolojik tarihi, kazılardan çıkan eserler aracılığıyla anlatılıyor. Müzeyi gezerken yedi başlığa bölünmüş bir hikâyeyi takip ediyorsunuz. Troas Bölgesi Arkeolojisi, Troya’nın Tunç Çağı, İlyada Destanı ve Troya Savaşı, Antik Dönemde Troas ve İlion, Doğu Roma ve Osmanlı Dönemi, Arkeoloji Tarihçesi, Troya’nın İzleri. Hazineler, heykeller, lahitler arasında keyifli bir yolculuk yapıyorsunuz.

İZMİR EFES MÜZESİ

Türkiye’nin en önemli müzeleri arasında bulunan Efes Müzesi’nde en çok ilgi çeken eserler arasında Efes Artemis heykeli, yunuslu Eros, tavşanlı Eros, Eros başı, Priapos heykeli, mermer Artemis heykeli, Mısırlı rahip heykeli, İsis heykeli, çeşitli mitolojik tanrı heykelleri ve Sokrates başı bulunuyor. Müzenin ayrı bir bölümünde antikçağdan başlayarak Osmanlı dönemini de kapsayan elektron, altın, gümüş, bakır sikkeler ve takılar yer alıyor.

GÖBEKLİTEPE ÖRENYERİ

İnsanlık tarihinin bilinen en eski yerleşim yeri Göbeklitepe’de 360 derece gezmek mümkün. T biçimli dikme taşları yakından görebiliyor, tapınak olarak adlandırılan alanda platform üzerinde gezerek alanı rahatlıkla inceleyebiliyorsunuz. Daha önce hiç gitmeyenler için harika bir fırsat sunuluyor, kendinizi örenyerinin içinde hissediyorsunuz.

ANADOLU MEDENİYETLER MÜZESİ

Paleolitik çağdan itibaren Anadolu topraklarının özgün eserlerine ev sahipliği yapan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, iki tarihi binadan oluşuyor. 2014’te restore edilerek yenilenen bu müzede sanal turlar, canlandırmalar ve Göbeklitepe’deki T biçimli dikme replikalar ve eserlerle birlikte tarihe bir yolculuk yapmanız sağlanıyor. 1997’de ‘Avrupa’da Yılın Müzesi’ seçilen ve kendine özgü koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alıyor. Üst salonda paleolitik çağ, kalkolitik çağ, eski tunç çağı, Asur ticaret kolonileri çağı, eski Hitit ve Hitit imparatorluk çağı, Frig Krallığı, Geç Hitit Krallığı, Urartu Krallığı ve alt salonda ise çağlar boyu Ankara ve klasik devirler bölümleri yer alıyor.

ANKARA KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ

23 Nisan 1920 ile 15 Ekim 1924 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kullanılan bina daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Merkezi olarak kullanılmış ve aynı dönemde kısa bir süreliğine Hukuk Mektebi’ne de ev sahipliği yapmıştı. 1952 yılında Maarif Vekâleti’ne (Milli Eğitim Bakanlığı) devredilmiş, 1957 yılında Bakanlık Komisyonu’nca alınan kararla müzeye dönüştürülmek üzere çalışmalara başlanmış ve 23 Nisan 1961 tarihinde ‘Büyük Millet Meclisi Müzesi’ adıyla halkın ziyaretine açılmıştı. Bakanlar Kurulu Odası, Dinlenme Odası, Birinci Meclis Salonu, Meclis Başkanı Odası gibi salonları görebilir, salonların içinde Kurtuluş Savaşı dönemine ait belgelerı, silahları, tabloları yakından inceleyebilirsiniz.

ANKARA ETNOGRAFYA MÜZESİ

1930 yılından beri faaliyet gösteren müzede Türk sanatının Selçuklu devrinden günümüze kadar devam eden çok çarpıcı örneklerini görebilirsiniz. Anadolu’nun çeşitli yörelerinden derlenmiş halk giysileri, süs eşyaları, ayakkabı, takunya örnekleri, Sivas yöresi kadın ve erkek çorapları, çeşitli keseler, oyalar, çevreler, uçkurlar, peşkirler, bohçalar, yatak örtüleri, gelin kıyafetleri, damat tıraş takımları, çeşitli yörelerden halı ve kilimler, Osmanlı Devri yayları, okları, çakmaklı tabancalar, tüfekler kılıç ve yatağanlar, Türk çini porselenleri ve Kütahya porselenleri, tasavvuf ve tarikatla ilgili eşyalar, Türk yazı sanatının güzel örneklerinden levhalar bulunuyor.