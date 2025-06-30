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Evde lavabonun içinde gördü! Çekiçle kırıp doğaya bıraktı

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#Yılan#Lavabo#Kurtarma
Evde lavabonun içinde gördü Çekiçle kırıp doğaya bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 11:45

Bayburt'ta evde lavabonun içine girerek sıkışan yılan, ev sahibi tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı. Ev sahibinin lavaboyu çekiçle kırarak yılanı çıkarma anları cep telefonuyla görüntülendi.

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Merkeze bağlı Gümüşsu köyünde yaşayan Lokman Kelleci, evinin lavabosunun gider kısmındaki boruda yılan olduğunu fark etti. Yılanı borudan çıkaramayan Kelleci, lavabosunu çekiçle kırdı.

Evde lavabonun içinde gördü Çekiçle kırıp doğaya bıraktı

Kelleci, kırdığı lavaboda boruya sıkışan yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğaya bıraktı. Kelleci’nin, yılanı çıkarma ve doğaya bırakma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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#Yılan#Lavabo#Kurtarma

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