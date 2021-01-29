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Gündem
SUMBAS (Osmaniye), (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2021 - 13:19 | Son Güncelleme:

Evde kumar oynayan 31 kişiye 106 bin 516 lira ceza

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Evde kumar oynayan 31 kişiye 106 bin 516 lira ceza
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OSMANİYE’nin Sumbas ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda kumar oynarken yakalanan 31 kişiye, kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlalden 106 bin 516 lira ceza kesildi.

Evde kumar oynayan 31 kişiye 106 bin 516 lira ceza
Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alibeyli köyünde yaşayan M.Ü.Y.'nin evinde kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Alınan arama kararı doğrultusunda eve giren ekipler, içeride bulunan 31 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafeye kurallarına uymamaktan toplam 106 bin 516 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca yapılan aramada İ.B.'nin üzerinde 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. M.Ü.Y. ile M.Y. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan, İ.B. hakkında ise 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler M.Ü.Y., M.Y. ve İ.B. jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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