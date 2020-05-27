MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEvde kumar oynayan 14 kişiye 60 bin lira ceza
GeriGündem Evde kumar oynayan 14 kişiye 60 bin lira ceza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ayhan ACAR/AMASRA(Bartın),(DHA)
Haber Giriş: 27.05.2020 - 17:13,Son Güncelleme:

Evde kumar oynayan 14 kişiye 60 bin lira ceza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evde kumar oynayan 14 kişiye 60 bin lira ceza
Abone Olgoogle-news

BARTIN'ın Amasra ilçesinde evde kumar oynayan 14 kişiye koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten 60 bin 25 lira ceza kesildi.

Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kocaköy köyündeki bir evde kumar oynandığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Ş.Ö’nün evine baskın yaptı. Evde kumar oynayan 14 kişiye koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten 60 bin 25 lira ceza kesilirken, iskambil kağıtları ve 300 TL paraya el konuldu. Ev sahibi Ş.Ö hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle