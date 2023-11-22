Evde 'kumar' kavgasÄ±: 2'si aÄŸÄ±r 5 kiÅŸi yaralandÄ±

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Olay, saat 00.30 sÄ±ralarÄ±nda merkez ilÃ§eye baÄŸlÄ± Karasoku Mahallesi Naryolu Caddesi'nde meydana geldi. YabancÄ± uyruklu 5 arkadaÅŸ, kumar oynamak iÃ§in 4 katlÄ± apartmanÄ±n 2'nci katÄ±ndaki dairesindeÂ bir araya geldi.

2 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N DURUMU AÄžIR

AralarÄ±nda kumar yÃ¼zÃ¼nden Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma, kÄ±sa sÃ¼rede bÄ±Ã§aklÄ± kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Kavgada 2'si aÄŸÄ±r 5 kiÅŸi yaralandÄ±.

Ä°NCELEME BAÅžLATILDI

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan yaralÄ±lar ambulanslarlaÂ hastanelere kaldÄ±rdÄ±. Polis ekipleri ise evde yaptÄ±ÄŸÄ± inceleme kumar oynamak iÃ§in kullanÄ±lan araÃ§ gereÃ§lere el koydu.

Olayla ilgiliÂ inceleme baÅŸlattÄ±.