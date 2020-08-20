Evde korona tedavisinde tele tıp dönemi

1.5 AYIN EN YÜKSEK SAYISI

“Vaka sayılarımız bir süredir yükselişte. Son bir buçuk ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık. Fakat artışlar yılgınlığa, yenilgi duygusuna yol açmamalıdır. Gereken, başarıda ısrardır. Yeni hasta sayılarının tekrar 1000’in üzerine çıkmasından sonra 3 Ağustos’ta 41 bin olan günlük test sayımız dün 82 bin olarak gerçekleşti. Bu sayı birkaç gün içinde 100 binin üzerine çıkabilecek.

Evde tedavi edilen hastalarımız için önümüzdeki günlerde yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz ‘Tele Tıp’ denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak. Türkiye, hastaların COVID-19 tedavisini erken aşamada başlatmaktadır. İlaç tedariğinde herhangi bir sıkıntımız yoktur. Antiviral ilacın yerli üretimine 4 firma tarafından başlanmıştır. Tanı testlerinde olduğu gibi, ilaç giderleri de devlet tarafından karşılanmaktadır. Sivas ve Urfa’da kısa bir süre yaşanan yoğun bakım hasta doluluğu dışında bir sorunla karşılaşılmamıştır. Servis yatağı doluluk oranı yüzde 51,3’dür. Yoğun bakım yatağı doluluk oranı yüzde 64.8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31.7’dir.

RİSKLİ ALAN UYGULAMASI

Bakanlığımız ‘HES’ adlı bir mobil uygulama geliştirmişti. Bu uygulamaya riskli alan özelliğini kazandırdık. Bu özellik ay sonuna kadar tüm yurtta hizmete girecek. Riskli alan özelliği, gittiğiniz toplu mekanlarda kare kod uygulamasıyla size bilgi verecek. Yakın tarihte orada bir COVID hastası, bir temaslı bulunmuş mu veya bulunuyor mu bunu öğreneceksiniz. HES kodu üreten vatandaş sayısı 25 milyonu geçti. Hastalığı veya teması sebebiyle izolasyonda olması gereken 95 binden fazla kişinin izolasyon kuralını ihlal ederek uçak, tren ya da otobüse binmeye çalıştığını bu uygulamayla tespit ettik ve engelledik.

AŞI ÇALIŞMALARI

Ülkemizdeki aşı ile ilgili 13 çalışma olduğunu söylemek istiyorum. Dünyada ise Rusya, Çin, Almanya ve İngiltere’nin çalışmaları var. Rusya ile iletişim içerisindeyiz. Biz, Faz-3 çalışmasının Türkiye’de yapılması şeklinde konuştuk ve iletişim halindeyiz. En son bununla ilgili bir sözleşme taslağı da hazırlandı. Çin ve Almanya’da yapılan çalışmayla ilgili de FAZ 3 çalışmasını Türkiye’de yapma konusunda müracaatlar oldu... 1 Ağustos itibarıyla aile hekimleriyle ilgili olarak bir ek ödeme olacağını söylemek istiyorum.

65+ İÇİN İL BAZINDA KISITLAMA

“65 yaşla ilgili genel anlamda kısıtlama yok. Riskli bulunan illerde Hıfzıssıha Kurulları tarafından bu kararlar alınabilir. Sadece bir ili örnek vereyim. Bu ilin hastaneye yatan hastalarının yüzde 42’si 65 yaşın üzerindeydi. Bu il için bir önlem almanız gerekmez mi? Bunu büyüklerimizi korumak için aldığımızı bilin. Genel kısıtlama yok, bu illere bırakıldı.

GRİP AŞISI BU YIL ÇOK TÜKETİLECEK

“Herkesin aşı olması gibi bir durum dünyada söz konusu değil, bu önerilmiyor. Bilim Kurulumuz çalışma yapıyor. Zorunlu olan hastalık durumlarında biz zaten grip aşısını Bakanlık olarak ücretsiz yapıyoruz. Grip aşısına ulaşım, temin açısından da her yıl aldığımız belli miktar aşı var. Bu yıl yine o aşının temini sağlanmış olacak. Bu yıla özel aşının daha fazla tüketileceğini biliyoruz.”

21 EYLÜL’DE OKULLARIN AÇILMASINDAN YANAYIZ

“Milli Eğitim Bakanlığımızla iletişim halindeyiz. 21 Eylül’de okulların açılmasından yana yaklaşım içindeyiz. Kademelendirme tarzında olur muhtemelen. Genel anlamda 21’inde ama eğer salgındaki seyir farklı olursa kademelendirme yöntemiyle, Milli Eğitim ile tartışarak, Bilim Kurulumuzun önerisiyle bir noktaya gelinmiş olur. Gerektiğinde uzaktan, online, hibrit gibi karma yöntemler de olabilir. Ama biz 21’inde başlaması şeklinde bir yaklaşımı içindeyiz.”