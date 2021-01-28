Evde kombi borusunun çıkmasıyla zehirlenen polis ve öğretmen eşi için tören

Olay, Osmanlı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk ile edebiyat öğretmeni eşi Özlem Akgül Çabuk’tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri nezaretinde eve girildi. Mutfakta çiftin cansız bedenleri bulundu. Evde yapılan incelemede çatıda oluşan buz sarkıtının düşmesi sonucu doğal gaz kombisi borusunun yerinden çıktığı görüldü. Çiftin cenazeleri Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından bu sabah saatlerinde Erzincan Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan törene çiftin yakınlarının yanı sıra Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve mesai arkadaşları katıldı. Çiftin tabutlarına sarılan yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk'un annesi Fatma Çabuk, oğlunun fotoğrafını öperek; “Bize hap şaka yapardın, bu şakayı niye yaptın, bu şaka olmadı oğlum" diyerek gözyaşı döktü.



Saygı duruşunda bulunulması ve dua edilmesinin ardından, ailelerin isteği üzerine polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk’un cenazesi Ankara’ya, eşi Özlem Akgül Çabuk’un cenazesi defnedilmek üzere kara yolu ile İstanbul’a gönderildi.