MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEvde kalıp gökyüzünü uçurtmalar ile renklendirdiler
GeriGündem Evde kalıp gökyüzünü uçurtmalar ile renklendirdiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ADANA (İHA)
Haber Giriş: 11.04.2020 - 09:46,Son Güncelleme:

Evde kalıp gökyüzünü uçurtmalar ile renklendirdiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evde kalıp gökyüzünü uçurtmalar ile renklendirdiler
Abone Olgoogle-news

Korona virüs önlemleri kapsamında 31 ilde 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlamasının ardından Adana’da vatandaşlar gökyüzünü uçurtmalar ile renklendirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile 31 ilde 12 Nisan gece 00.00’a kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağa uyan Adanalılar evlerinin damına çıkıp çocukları ile uçurtma uçurmaya başladı. Onlarca uçurma gökyüzünü renklendirirken uçurtmaların havadaki görsel şöleni de drone ile görüntülendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle