Evde kalın diyorlar ama ‘Bizim evimiz sokaklar’

Ankara sokakları hiç olmadığı kadar boş. Sadece görevliler sokaklarda. Bir de normal günlerde belki de hiç dikkatimizi çekmeyen evsizler. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle, ev bildikleri Abdi İpekçi Parkı’nda günlerini geçiren evsizlerin hikâyesine kulak verdik.

OTOBÜSLER İPTAL OLDU, ANKARA’DA KALDI

Elektrik ustası Mehmet Kurtar, daha iyi bir gelir için iki çocuğu ve eşini Adıyaman’da bırakıp Ankara’ya gelmiş. Koronavirüs salgınına karşı tedbirler gelince memleketine dönmek istemiş, ancak otobüs seferleri iptal olunca Ankara’da kalmış. Parası 10 gün otelde kalmasına yeten Kurtar, “Adıyaman’a memleketime gidemiyorum, otobüs yok, param yok. Yetkililere başvurdum, derdimi anlattım. ‘Kendi imkânlarınla git’ dediler. Otostop yapıp gitmeye çalıştım, kimse aracına almadı. Başka çareler aradım ama gidemedim. Param bitince otelden ayrıldım. Şimdi parkta yatıp kalkıyorum. Yetkililerden, belediyeden, validen tek isteğim beni memleketim Adıyaman’a çocuklarımın, ailemin yanına göndermeleri” dedi.

KARISI EVDEN KOVDU SOKAKTA KALDI

İhsan Başer, Ankara’da oturuyor. Karısıyla kavga edince evi terk etmiş, gidecek yeri olmayınca parkta kalmaya başlamış. Başer, “Ailevi sorunlar yaşadım, evden ayrılınca gidecek yerim yoktu. Gelip parkta kalmaya başladım, uzun zamandır parkta yatıp kalkıyorum. Salgın var ama benim de gidecek yerim yok. Olsaydı zaten evden çıkmazdım” diyerek yaşadıklarını anlatıyor.



İhsan Başer ve Sinan Cemgil Yavuz

PARKTA KARANTİNADAYIZ

Sokakta kalanlardan biri olan Sinan Cemgil Yavuz ise “Devlet ‘evde kal’ diyor, saygı duyuyoruz. Devlet vatandaşının sağlığını düşünüyor, onları korumak için ‘evde kal’ diyor ama bizim evimiz sokak. Kalacak yerimiz olsa sokakta kalmazdık. Gündüz gece bu parkta yatıp kalkıyoruz. Sokağa çıkma yasağı olunca park alanın dışına çıkamıyoruz. Zaten izin de verilmiyor, parkta karantinadayız bir nevi. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız, hainliğimiz yok, kimseye zararımız yok” ifadelerini kullandı.



KALDIĞI OTEL KAPANINCA

Ali Özden Almanya’ya dönecekken sınırlar kapatılmış, uzun süre bir otelde kalmış; kaldığı otel salgın nedeniyle kapatılınca sokakta yaşamaya başlamış. Özden, “Almanya doğumluyum, Türkiye’ye gelmiştim. Almanya’ya dönmeye çalışırken sınırlar kapatıldı. Param da kalmayınca sokakta kaldım, parkta yaşıyorum. Tek isteğim Almanya’ya dönmek. Bir çözüm bulana kadar parkta yaşamaya devam edeceğim. Bazen polis, parkın güvenlik görevlileri gelip uyarıyorlar, ‘Sokağa çıkma, parkta kalmak yasak’ diyorlar. Ama gidecek yerimiz olmayınca onlar da bize üzülüp müdahale etmiyor” diyor.

SIKI DENETİM ALTINDALAR

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca polisler parklarda sıkı denetim yapıyor. Evsizlerin de kimlikleri kontrol ediliyor. Parktan dışarı çıkmalarına izin verilmiyor.