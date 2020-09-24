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Ali KADI/NİĞDE,(DHA)
Haber Giriş: 24.09.2020 - 15:00 | Son Güncelleme:

Evde kalem şeklindeki suikast silahı ele geçirildi

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Evde kalem şeklindeki suikast silahı ele geçirildi
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NİĞDE'de jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen baskında kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmalarında, merkeze bağlı bir beldede yaşayan Ö.K.'nin evinde suikast silahı olarak bilinen kalem şeklinde özel düzenekli silah bulundurduğu bilgisine ulaştı. Şüphelinin evine baskın düzenleyen ekipler, suikast silahı ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Ö.K., gözaltına alındı.

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