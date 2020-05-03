Evde kaldık havaya yaradı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı kapsamındaki ölçümlerine göre koronavirüs sonrası tüm şehirlerin hava kalitesinde gözle görülür bir artış meydana geldi. İstanbul’dan Uludağ’ın görülmesi de havadaki bu düzelmeye bağlı.



İSTANBUL’DA YÜZDE 30 DÜZELME

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü 26 sabit, 2 adet de mobil istasyonla İstanbul’da günlük ölçümler yapıyor. Şehirlerde havanın temiz olduğunu söylemek için 40 mikrogram/metreküp partikül olması gerektiğini belirten Çevre Mühendisi Bahar Tuncel, koronavirüsten sonra yaşananları şöyle anlattı: “İnsanların sokağa çıkmayıp evde kalmaları trafikteki araç sayısını da azalttı. Azalan araç sayısı İstanbul’un havasına olumlu yansıdı. Pandemi öncesinde İstanbul genelinde 45 – 55 mikrogram/metreküp seviyelerinde izlenen partikül madde kirleticisi vardı. Evde kaldığımız dönemde hiç bu seviyelere çıkmadı. Bu hafta itibariyle 30 mikrogram/metreküp seviyelerine kadar indi.”



DİYARBAKIR BÜYÜLEDİ

Diyarbakır’da önceki gün yağmurdan sonra şehrin üzerini gökkuşağı kapladı. Diyarbakırlılar bu görüntüyü ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarıldı.