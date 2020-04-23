Evde kalan çocuklar, bayram coşkusunu palyaçolu sürpriz etkinlikle yaşadı

Demre merkez Mustafa Masatlı Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanda yaşayanlar, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları için binayı süsledi. Apartmanın 3'üncü katında oturan, 2 çocuk annesi Meral Denizaltı Tokgöz (30), kızı Özgü Alya (5) için evinin balkonunu süslemeye başladı. Bunu gören komşuları olan Tuğral, Korkut ve Beşkeçili aileleri de 4 katın balkonunu süsleme teklifinde bulundu. Demre'de güzellik salonu işleten Meral Denizaltı Tokgöz, komşularıyla bütün apartmanı süsledi. Komşu çocuğu olan lise öğrencisi Buse Korkut da süsleme çalışmalarına yardım etti.



Bez afiş üzerine dördüncü kata '100. yıl', üçüncü kata '23 Nisan', ikinci kata 'bayramınız', birinci kata da 'kutlu olsun' yazıldı. Afişler, balonlarla da süslendi. Balkonlara da balonlar ve bayraklar asıldı. Apartmanda oturanlar, balkonlara çıkarak, cep telefonundan çaldıkları marşlarla bayramı kutladı. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya ise apartman sakinlerine Nutuk ve Türk bayrağı hediye etti.



Apartmanı komşularıyla süsleyen Meral Denizaltı Tokgöz, "Küçük bir kızım var. Bayramı meydanda yaşayamayacak. Ona bu bayram coşkusunu apartmanda yaşatmaya karar verdim. Daha sonra komşularımız 'Apartmanda yapalım' deyince süsleme yaptık. Çocuklarımız bu coşkuyu meydanlarda yaşayamayacaktı. Biz bu coşkuyu yaşasın, diye evimize taşıdık. Çocuklarımızı mutlu ettiysek bize ne mutlu. Çok mutluyuz apartmanda böyle bir girişimde bulunduğumuz için" dedi.



Çocukların heyecanına ortak oldular

Kur'an Kursu öğreticisi Nuray Kaplan, AA muhabirine, 63 öğrencinin kursa geldiğini ancak salgın nedeniyle kursta da eğitime ara verildiğini söyledi.

Çocukların kursa gelememesi üzerine öğretmen arkadaşlarıyla sürpriz yapmaya karar verdiklerini anlatan Kaplan, "Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatı olduğu için milli ve manevi değerlere bağlı çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Çocuklarımızın böyle güzel bir günü evde oturarak geçirmemeleri için bizler bu güzel bayramı çocuklarımızın evlerine getirdik." dedi.

Çocukların da heyecanla balkonlarını süslediklerini, kendilerine fotoğraf attıklarını belirten Kaplan, sadece çocukların heyecanına ortak olmak istediklerini dile getirdi.

"Çocuklar sadece balkonlarını süslemekle kalmasın" düşüncesiyle sürprizi hayata geçirdiklerini ifade eden Kaplan, "Hem öğrencilerimiz hem de mahalledeki diğer çocuklar palyaçoyu görünce çok heyecanlandı. Çocuklar kadar aileleri de mutlu oldu. Öğretmen arkadaşlarımızla iyi ki böyle bir etkinlik düzenledik, bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum." diye konuştu.

Velilerden Fikriye Sapancı da sürprizin çocuklarına moral olduğunu, eğlendirdiğini kaydetti.

Çocuklardan Elanur Demir de hiç beklemedikleri bir anda yapılan sürprizin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirterek, şaşkınlıklarının palyaçolarla mutluluğa döndüğünü ifade etti.