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İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2020 - 17:35,Son Güncelleme:/

Evde kal uyarısına böyle tepki gösterdi

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Evde kal uyarısına böyle tepki gösterdi
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İzmir'de, sokakta yakınıyla yürürken görülen, 65 yaşın üzerindeki kadın, eve dönmesi için kendisini uyaran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün bacağına bastonuyla vurdu. Yaşlı kadının tepkisi, Gürbüz ve çevredekileri güldürdü. Yaşlı kadın, daha sonra yanındaki yakınıyla birlikte evine gitti.

Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, ilçedeki cadde ve sokaklarda koronavirüs tedbirlerini denetlerken, yasak olmasına rağmen yakınıyla birlikte yürüyen 65 yaşın üzerindeki kadını gördü.

Sokağa çıkmaması istenen yaş grubundaki kadın, kendisini uyaran Başkan Gürbüz'ün bacağına bastonuyla hafifçe vurdu. Yaşlı kadının tepkisi, Gürbüz ve çevredekileri güldürdü.

Yaşlı kadın, daha sonra yanındaki yakınıyla birlikte evine gitti.

'Evine git' belediye başkanına bastonlu karşılık 
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