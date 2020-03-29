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ANKARA
Haber Giriş: 29.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

‘Evde kal’ değil ‘Evde tut’

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‘Evde kal’ değil ‘Evde tut’
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yazılı açıklamasında, 7 maddelik yeni önlemler dizisinin tek başına yeteri olmadığını, sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 7 maddelik yeni önlemler dizisinin tek başına yeterli olmadığını savundu. Kılıçdaroğlu, alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:

KARANTİNA BEKLENTİSİ VAR

*Bugün geldiğimiz noktada, geniş, yaygın ve etkin bir sokağa çıkma yasağı ve karantina ihtiyacı olduğu açıktır.

*Bu sorunu ‘Evde Kal Türkiye’ gibi kampanyalarla, vatandaşlarımızın kendi iradelerine bırakarak ve ayrıca vatandaşlara iş ve gelir güvencesi sağlamadan kendi kaderlerine terk ederek çözmek mümkün değildir.

*Bu nedenle 65 yaş üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunanlar için getirilen sokağa çıkma yasağının, bir an önce herkes için genelleştirilerek, genel bir karantinaya dönüştürülmesi zorunludur.

*Ayrıca süreç içinde yasal bir desteğe ihtiyaç duyulması halinde, Parlamento’da bu kararların alınması için tam destek vermeye de hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.

*Artık sorun ‘evde kal’ aşamasından ‘evde tut’ aşamasına geçmiştir. Bir an önce iktidarın bu önlemleri alması gerekmektedir. ◊ ANKARA

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