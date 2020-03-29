‘Evde kal’ değil ‘Evde tut’
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yazılı açıklamasında, 7 maddelik yeni önlemler dizisinin tek başına yeteri olmadığını, sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu belirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 7 maddelik yeni önlemler dizisinin tek başına yeterli olmadığını savundu. Kılıçdaroğlu, alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:
KARANTİNA BEKLENTİSİ VAR
*Bugün geldiğimiz noktada, geniş, yaygın ve etkin bir sokağa çıkma yasağı ve karantina ihtiyacı olduğu açıktır.
*Bu sorunu ‘Evde Kal Türkiye’ gibi kampanyalarla, vatandaşlarımızın kendi iradelerine bırakarak ve ayrıca vatandaşlara iş ve gelir güvencesi sağlamadan kendi kaderlerine terk ederek çözmek mümkün değildir.
*Bu nedenle 65 yaş üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunanlar için getirilen sokağa çıkma yasağının, bir an önce herkes için genelleştirilerek, genel bir karantinaya dönüştürülmesi zorunludur.
*Ayrıca süreç içinde yasal bir desteğe ihtiyaç duyulması halinde, Parlamento’da bu kararların alınması için tam destek vermeye de hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.
*Artık sorun ‘evde kal’ aşamasından ‘evde tut’ aşamasına geçmiştir. Bir an önce iktidarın bu önlemleri alması gerekmektedir. ◊ ANKARA
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