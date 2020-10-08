Evde kal çağrısına uyan koronavirüs hastasına kaymakamdan teşekkür çiçeği

Merkez Mahallesi'nde oturan Bekir Sipahi, kendisini iyi hissetmeyince başvurduğu Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesinde koronavirüs testinden geçirildi. Sipahiye evde karantina kararı tebliğ edildi. Yakınları ile birlikte evinde karantinaya alınan Bekir Sipahi, durumu kötüleşince bu kez aynı hastaneye yatırıldı. 1 hafta süreyle hastanede tedavi edilen Sipahi yeniden evde 15 gün daha karantinada tutuldu. 3 hafta süreyle evden dışarı çıkmayan Sipahi ve yakınlarının yapılan testleri negatif çıkarken, aile fertlerine 1 hafta daha dışarı çıkmamalarının yararlı olacağı belirtildi.



VEFA GRUBUNDAN TEŞEKKÜR ZİYARETİ



Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, iki kez durumu ağırlaşan, eve gönderildikten sonra aile fertleri ile birlikte dışarı çıkmayarak karantina kurallarına titizlikle uyan Bekir Sipahiye teşekkür edilmesini istedi. Kaymakamlıktaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bağlı Vefa Grubundan biri polis iki görevli Sipahi ailesinin oturduğu eve giderek beraberlerinde getirdikleri çiçeği vererek, Evde kal çağrısına uyduğu için teşekkür etti.



AZRAİL'İ GÖRDÜK



Bekir Sipahi, görevlilere teşekkür ederken, şöyle dedi:



Yoğun iş döneminde virüsü muhtemelen yemekten kaptım. Testimiz negatif çıktı. Karantina dönemimiz bitti. Yine sağlık kurallarına uyuyoruz. Hastalığım çok ağır geçti. Birkaç sefer ölümden döndük. Özellikle hastalık döneminde çok iyi bakıldık. Devlet Hastanesi yetkilileri, Kaymakamımız, Emniyet Müdürümüz Murat Çakır durumumuzla ilgilendiler. Bir ihtiyacımız olup olmadığını sürekli sordular. Ailemizle ilgilenemiyorduk. Vefa Grubu gelip ilgilendi. Bir hafta daha nekahat dönemi nedeniyle evdeyiz. Biz Azraili gördük. Evde kal çağrısına uymayanlar da Azrail'i görür. Allah, devlete millete zeval vermesin.