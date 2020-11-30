Evde kal ama habersiz kalma... Gazeteniz Hürriyet kısıtlama boyunca market ve bakkallarda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele yeni tedbirleri tüm Türkiye'ye duyurdu.

Erdoğan, yarından itibaren 21.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklarken, hafta sonu yasağının ise cuma günü 21.00'de başlayıp pazartesi sabahı 05.00'e kadar süreceğini belirtti.

Hafta sonu yasağı süresince cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

Gazeteniz Hürriyet'i kısıtlama boyunca bu saatler arasında market ve bakkallardan alabilirsiniz.