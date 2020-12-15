Evde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Merkeze bağlı Alay beldesinde bir evde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Suçüstü yapılan operasyonda 10-20 metre uzunluğundaki tünelde, 9 plastik kova, 1 tahta saplı çapa, 1 adet 1,75 metre uzunluğunda demir manivela, 3 tahta saplı plastik kürek, 2 tahta saplı kazma, yaklaşık 5 metre uzunluğunda ucunda demir kanca bulunan 3 ip, 1 metre, 12 kalem pil, 1 el feneri, 1 baş feneri, 3 projektör ve projektöre bağlı kablo ve 1 adet 3'lü priz ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.