MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEvde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
GeriGündem Evde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ali KADI/NİĞDE,(DHA)
Haber Giriş: 15.12.2020 - 15:25 | Son Güncelleme:

Evde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Abone Olgoogle-news

NİĞDE’de bir evde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Alay beldesinde bir evde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Suçüstü yapılan operasyonda 10-20 metre uzunluğundaki tünelde, 9 plastik kova, 1 tahta saplı çapa, 1 adet 1,75 metre uzunluğunda demir manivela, 3 tahta saplı plastik kürek, 2 tahta saplı kazma, yaklaşık 5 metre uzunluğunda ucunda demir kanca bulunan 3 ip, 1 metre, 12 kalem pil, 1 el feneri, 1 baş feneri, 3  projektör ve projektöre bağlı kablo ve 1 adet 3'lü priz ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle