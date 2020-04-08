Evde izolasyonda dijital takip

YENİ KURUL OLUŞTURULDU

* “Toplum olarak hastalığa karşı daha iyi organize olabilmemiz için farklı ihtiyaçlar ortaya çıktı. Bu amaçla Toplum Bilimleri Kurulu adını verdiğimiz yeni bir kurul oluşturduk. Kurul, süreçle ilgili öngörü çalışmaları yapacak, toplumsal öneriler getirecek, toplum olarak, aile, bireyler olarak nelerden kaçınmak gerektiğinin ötesinde bize hayatı kolaylaştıracak teklifler de bulunacak. Bu uygulama salgınla mücadelede dünyada bir ilktir. Toplum Bilimleri Kurulu özellikle psikolog, sosyolog, din psikolojisi, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlardan bildiğimiz yetkin kişilerden oluşacak.

CAN KAYBI 725’e yükseldi

* Bugünkü test sayımız 20 bin 23. Bugünkü vaka sayımız 3 bin 892. Bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. 256 vatandaşımız ise şifa buldu. Toplam hasta sayısı 34.109. Toplam can kaybı 725. Vaka sayısının da yüzde 22’den yüzde 15’e indiğini görmüş oluyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu görmek mümkün.

-Çin’den gelen ilk veriler, sadece yaşlıları daha çok tutan bir hastalık gibi izlenim bırakmıştı. Şu anda her yaşta olağanüstü bulaşabilen bir virüsle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bugün risk grubu tanımının kapsamı genişlemiştir. Artık genç yaşlardaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz. Yaş bir güvence olarak algılanmamalı. İzolasyon, bugün için sağlıklı, geçerli tek hayat tarzıdır.

AKCİĞER ENFEKSİYONUNDA AZALMA

* Günlük test sayısının önümüzdeki haftayla 30 bine ulaşmasını planlıyoruz. Son günlerde hastalarımızda akciğer enfeksiyonuna geçme safhasında azalma sağladık. İlaç tedavisine erken başlamamızın bunda büyük rolü olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın bu konudaki refleksini beklemeksizin ilacı erkenden temin ettik, hastalarımıza ücretsiz ulaştırmayı başardık. Şimdi birçok ülke aynı ilacı temin için uğraş veriyor. Biz, vaka görülmeden önce 1 milyona yakın kutuyu (Çin’den getirilen ilaç) depoladık. Birçok ülke şu an bu ilacı kullanma noktasında çaba içinde.

HASTALARA DİJİTAL TAKİP

* Hastalarımızın ve temaslıların kendilerini izole etme koşullarından taviz vermemiz mümkün değildir. Bu yüzden evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz. Kendilerini hemen uyaracağımız bir sistemin hazırlıklarını da tamamladık. Bu sıkı tedbirin detaylarını daha sonra açıklayacağım. Bütün tedbirlerimize rağmen virüs kişiden kişiye bulaşmaya devam ediyor.

* Özellikle riskli olan sağlık personelimizin taramadan geçirilmesi bugün de gündem yapıldı, buna da başlıyoruz. Covid dışı hastalar dahil olmak üzere, yoğun bakımlarda kapasitemizin yüzde 62’si dolu, yüzde 38’i boş. Yoğun bakımla ilgili hiçbir hastane, özel hastaneler de yoğun bakımda yatan hiçbir hastadan ücret alamazlar.

* Koronavirüs erkeklerde daha fazla görülüyor. Ağırlıklı vakaların görüldüğü yaş aralığı 20 ile 65 yaş arası.

MASKE YAPILABİLİR

* Maskeyi takarak güvende olduğumuzu hissedip lütfen dışarı çıkmayın. Maske zorunlu dışarı çıkma durumu ile söz konusu olmalı. Eczanelerde maske satışı parayla olmayacak. Bedava vermek istiyorlarsa olabilir. İlla maskeyi gidip almanız gerekmiyor. Sentetik olmayan pamuklu bir kumaştan bu malzemeyi çok daha rahat yapabilirsiniz.

TEKRARLAYAN TESTLER VAR

* Pozitif olan üyemizin herhangi bir sorunu yok. Sağlık sistemimiz boyutuyla biz erken tanıyı gören, erken dönemde tedaviye hemen başlayan, yoğun bakım kapasitesiyle yeterli altyapıya sahip nadir bir ülke olduğumuzu bilelim ve ülkemizle gerçekten gurur duyalım. Sağlık çalışanlarımızla da gurur duyalım. Kusurlarımız olmuyor mu, yeri geldiğinde herkesin olabilir. Varsa kusurumuz bunu düzeltmeye de hazırız. Tekrarlayan testlerin olduğu doğru. 222 binde bu oran toplamda yüzde 10’u geçmiyor.”

SALGINDAN SONRA DA HASTA KABUL EDEBİLECEK

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’a yapılacak iki dev hastanenin 45 günde yapılmasının planlandığını belirtirken Hürriyet’e yaptığı özel açıklamada şunları söyledi: “Aslında şu anda bir risk yok. Olası bir doluluk ve sıkıntı durumu ihtimaline karşı harekete geçtik. Çünkü her ihtimale karşı hazırlık yapmamız gerekiyor. Bu hastaneler salgın bittikten sonra yurtiçi ve yurtdışından da hasta kabul edebilecek. Atatürk Havalimanı’na yapılacak hastane uçak ambulans ile de hasta kabul edebilecek.”



Karantina bölgeleri

Türkiye sağlık alanında diğer ülkelerden çok farklı. Yoğun bakım olarak da farklı. Diğer ülkelerde geometrik artışlar görülüyor. Bizde de görülebilir. Özellikle İtalya ve Fransa’da artış devam ediyor ama asıl sorun onların sağlık sisteminin ihtiyaca cevap verememesi. Türkiye hastalığı erken dönemde teşhis ediyor ve tedavisini uyguluyor. Şu anda mahalle mahalle hastalığın yoğun olduğu yerleri görebiliyoruz. Gerekirse İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla karantina bölgeleri belirlenebilecek. Covid-19 öncesindeki hayatımıza dönmemiz için ne kadar süre gerektiğini dünyadaki gelişmeleri de inceleyerek anlayabileceğiz.”