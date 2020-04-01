Evde dursam hasta olmazdım

CİĞERLERİM SÖKÜLÜYORDU



Yüksek ateş ve şiddetli öksürük şikayetiyle 22 Mart pazar günü hastaneye, acile gittim. Ciğerlerim sökülecekmiş gibi, dışarı fırlayacakmış gibi öksürüyordum. Akciğer tomografisi çekildi. Daha sonra boğazımdan kültür aldılar. Bunun sonucu pozitif çıktı. Gülhane’de karantinaya alındım. Şiddetli öksürüğün ardından balgam çıkarma başladı. Bir hafta bitti. Tedavim devam ediyor. Şu anda koronalı gibi değilim, normal insanlardan farkım yok.

DURUMUM İYİYE GİDİYOR

Herhangi bir aşısı, ilacı yok. Sadece antibiyotik, vitamin desteği veriyorlar. Ateşimi ölçüyorlar. Yüksekse ateş düşürücü veriyorlar. Tansiyonuma bakıyorlar. Sürekli kontrol altındayım. Şu anda çok iyiyim. Nefes alıp verişim de iyi. Durumum iyiye gidiyor. 14 gün sonra tekrar test yapacaklar. Negatif çıktığı takdirde 48 saat sonra yeniden test yapacaklar. O da negatif çıkarsa taburcu olacağım.

NASIL BULAŞTI BİLMİYORUM



Nereden bulaştığını inanın bilmiyorum. Hiç farkında değilim ve kişisel bakımıma, hijyenime çok önem veren biriyim. Ellerini sürekli yıkarım. Birkaç gündür düşünüyorum sürekli, nereden bulaşmış olabilir diye. Toplu taşımaya hiç binmedim, topluluk içerisine girmedim. Uzmanların da dediği gibi çevrenizde yüzlerce korona taşıyıcısı olabilir. Belirti göstermiyor olabilirler. Nereden bulaşmış olabileceğinin cevabını bulamıyorum.

DARILAN DARILSIN

Yaşlı annemle birlikte kalıyorum. Annemle yakın temasımız olmadı. Annem Niğde’de, ben uzun süredir Ankara’da kalıyorum. Çevremde kimsede koronavirüs tespit edilmedi. Telefonum boş durmuyor. Herkese ‘Sakın evden çıkmayın’ diyorum. Eve misafir almayın. Çok çok mecbur kalacaksanız maskenizi, eldiveninizi mutlaka takın. Çevreden geleceklere karşı iyice korunun. Anneme de her gün söylüyorum. Eve sakın misafir kabul etme, kimseyi eve alma diye. Küsen küssün, darılan darılsın. Sakın kimseyi eve alma diyorum.

EVDE KALIN

Benim bu söylediklerimi televizyonlar da çok detaylı söylüyor. İnsanlar televizyonu izliyor ama buna rağmen önlem almıyorlar. Evde kalın, evde kalın, evde kalın. Gerçekten çok önemli. Birbirlerine yakın temas etmesinler. Yakından bile geçmesinler. Ben nasıl oldum anlamadım. Biri yanımdan geçerken aksırdı herhalde diye düşünüyorum. Evde dursaydım koronavirüse yakalanmayacaktım, hasta olmayacaktım.