Evde çoraplara sarılı 40 tabanca ele geçirildi: 3 gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde C.K.'nin evinde silah bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Dolaplarda çoraplara sarılı kullanıma hazır 40 tabanca, tabancalara ait bin 77 fişek ile ayrıca yapım aşamasında olduğu değerlendirilen 6 tabanca ele geçirildi.

Evde bulunan C.K., R.K. ve Y.K. gözaltına alındı. Bulunan tabanca ve fişeklere el konulurken, şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.