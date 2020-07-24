Evde çıkan yangında maddi zarar meydana geldi

Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saat çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede evdeki malzemeler kullanılamaz hale getirildi.