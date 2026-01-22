×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Evde çıkan yangında bedensel engelli genç, hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Elazığ Yangın#Sudenaz Bozyiğit#Bedensel Engelli
Evde çıkan yangında bedensel engelli genç, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 21:36

ELAZIĞ’da çıkan ev yangınında bedensel engelli Sudenaz Bozyiğit (17), hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Yangın, akşam saatlerinde Salıbaba Mahallesi İpek Yolu Caddesi’ndeki tek katlı müstakil bir evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, yangına müdahale edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların desteğiyle söndürülen yangın sonrasında evde inceleme yapan ekipler, içeride yalnız olduğu belirtilen bedensel engelli ve yatalak Sudenaz Bozyiğit’in cansız bedeniyle karşılaştı. Dumandan zehirlendiği değerlendirilen Bozyiğit'in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Bozyiğit'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Öte yandan itfaiye ekibi, yangının çıkış nedenini belirlemek için incelme başlattı.

Haberin Devamı

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elazığ Yangın#Sudenaz Bozyiğit#Bedensel Engelli

BAKMADAN GEÇME!