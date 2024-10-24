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Evde çıkan yangında 3 çocuk ölmüştü: 5 aylık hamile anne serbest bırakıldı

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#Yangın#Adana#Hamile
Evde çıkan yangında 3 çocuk ölmüştü: 5 aylık hamile anne serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 09:53

Adana’da üşümemeleri için yataklarının altına konulan elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybeden Hüseyin (6), Şam (3) ve Şahad Hüseyin’in (1) gözaltına alınan anneleri 5 aylık hamile Hadice Muhammad, adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Olay, 22 Ekim saat 08.00 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1106 Sokak’taki 3 numaralı evde meydana geldi. Suriyeli tarım işçisi Osman Ahmed Hüseyin, işe gitmek için evden ayrıldı. Eşi Hadice Muhammad ise evde uyuyan çocukları Hüseyin Hüseyin, Şam Hüseyin ile Şahad Hüseyin’i evde bırakıp, markete gitti. Ailenin, çocuklarının yatağının altına üşümemeleri için koyduğu elektrikli ısıtıcı patlayınca, yangın çıktı. Odadaki 3 kardeş alevlerin arasında kaldı. Dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine eve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, Hüseyin ve Şam'ın dumandan zehirlenerek, kundaktaki Şahad'ın ise yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Evde çıkan yangında 3 çocuk ölmüştü: 5 aylık hamile anne serbest bırakıldı

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Yangını öğrenip, eve gelince sinir krizi geçiren anne Hadice Muhammad, ambulansta tedavi edildi. Gözaltına alınan Muhammad, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı, Muhammad’ın ‘aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali’ suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti.  

Evde çıkan yangında 3 çocuk ölmüştü: 5 aylık hamile anne serbest bırakıldı

Sağlık kontrolünde 5 aylık hamile olduğu belirlenen Hadice Muhammad, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri ise otopsinin ardından toprağa verildi. 

Evde çıkan yangında 3 çocuk ölmüştü: 5 aylık hamile anne serbest bırakıldı

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#Yangın#Adana#Hamile

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