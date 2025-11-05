Evde boğazı kesilmiş halde ölü bulunmuştu! Zihinsel engelli oğlu adliyeye sevk edildi

Haberin Devamı

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Uluselvi Sokak’ta meydana geldi. 3 katlı binanın 1'inci katında oturan yüzde 80 zihinsel engelli U.Y., iddiaya göre; amcasının evine giderek birlikte yaşadığı annesi Safiye Yarbil'in yerde hareketsiz yattığını söyledi.

Eve gelen yakınları, 2 çocuk annesi Safiye Yarbil'i boğazından bıçakla yaralı halde buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Safiye Yarbil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Safiye Yarbil'in cansız bedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eşi vefat eden, diğer oğlu da engelli bakımevinde yaşayan Safiye Yarbil'in cenazesi, Emek Mahallesi’ndeki Hacı Çalıklar Camisi'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Öte yandan dün ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülen U.Y. (44), bu sabah adliyeye sevk edildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.