×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Evde boğazı kesilmiş halde ölü bulunmuştu! Zihinsel engelli oğlu adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Odunpazarı#Safiye Yarbil
Evde boğazı kesilmiş halde ölü bulunmuştu Zihinsel engelli oğlu adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 14:50

Eskişehir'de evde boğazı kesilmiş halde bulunan 2 engelli çocuk annesi Safiye Yarbil'in (70) cenazesi, toprağa verildi. Dün ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülen Safiye Yarbil'in yüzde 80 zihinsel engelli oğlu U.Y. adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Uluselvi Sokak’ta meydana geldi. 3 katlı binanın 1'inci katında oturan yüzde 80 zihinsel engelli U.Y., iddiaya göre; amcasının evine giderek birlikte yaşadığı annesi Safiye Yarbil'in yerde hareketsiz yattığını söyledi.

Eve gelen yakınları, 2 çocuk annesi Safiye Yarbil'i boğazından bıçakla yaralı halde buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Safiye Yarbil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Safiye Yarbil'in cansız bedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eşi vefat eden, diğer oğlu da engelli bakımevinde yaşayan Safiye Yarbil'in cenazesi, Emek Mahallesi’ndeki Hacı Çalıklar Camisi'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Haberin Devamı

Öte yandan dün ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülen U.Y. (44), bu sabah adliyeye sevk edildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#Odunpazarı#Safiye Yarbil

BAKMADAN GEÇME!