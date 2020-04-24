Evde bir bayram havası

COVID-19 salgını nedeniyle okul bahçelerinde ve tören alanlarında gerçekleştirilemeyen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl etkinlikleri, çocukların yaratıcı düşünceleriyle evlerde şenlik havasına büründü. Rengârenk görüntülerin yansıdığı evlerden çocukların söylediği marş ve şiirler yankılandı. Çocuklar sokağa çıkamasa da mutluluğu hem yaşadı hem de yaşattı. Vatandaşlar, saat 21.00’de ise evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan coşkuyla seslendirdi. Balkonlar, Türk bayrağı ile donatılırken, pencerelere 23 Nisan özel süsleri asıldı. İşte yurttan bayram manzaraları:









Aydın’da Zeybek Mahallesi sakinleri, ilkokul müdürünün sokağa kurduğu ses sisteminden çalan marşlar ve şarkılar eşliğinde 23 Nisan’ı kutladı.



Türk bayrağını kapan çocuklar balkonlara doluştu.

23 NİSAN DOĞUMLU 23 ÇOCUK

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 23 Nisan doğumlu 23 öğrenci tespit edildi. Öğrenciler için hazırlanan pastalar, evlerine götürüldü. Antalya’da, birçok evin balkonu Türk bayrakları ve balonlarla süslendi. Küçük yüreklerden yetişkinlere gelen en anlamlı mesaj ise “Evde kal” çağrısı oldu. İstanbullular da balkonlarına ve pencerelerine Türk bayrağı astı.





ZEYNEP GİDEMEYİNCE MAKAM KOLTUĞU EVİNE GELDİ

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu, ilkokul 1’inci sınıf öğrencisi Zeynep Runem Parin´in (6) evine götürdü. Zeynep, kendisine devredilen başkanlık koltuğuna oturdu.