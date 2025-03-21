Evde 40 milyon TL işyerinde 1 milyon 300 bin dolar bulundu

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Nuhoğlu’nun evine ve işyerine giden polis ekipleri arama yaptı. Aramalarda evinde 40 milyon TL, işyerinde ise 1 milyon 300 bin dolar bulunduğu açıklandı. Öte yandan İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un "danışmanı" olarak kendini tanıtan ve soruşturma kapsamında aranan Emrah Bağdatlı'nın da iki hafta önce yurt dışına çıktığı belirlendi.

Bağdatlı’nın yurtdışına çıktığı otomobili bir arkadaşının kullandığı, telefonlarını da evinde bıraktığı belirlendi. Bağdatlı’nın evinde yapılan aramada para ele geçirildi. Ele geçirilen paranın miktarı öğrenilemedi.

Firari Bağdatlı'nın kendi üzerine kurduğu firmalarla sadece Medya AŞ üzerinden 2022-2024'te 60'tan fazla ihale aldığı tespit edildi.

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Bağdatlı'nın KİPTAŞ ve Kültür AŞ'den birçok ihale aldığı, kendi yanında çalışan yaklaşık 35 kişinin üzerine de reklam firması kurup ihaleler aldığı, bu şirketlerin birçoğunun aynı adreslerde olduğu, aynı dosyalara fiyat teklifi verdikleri belirlendi.