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Evde 12 kedi ve köpek besleyen çift evden çıkarılmıştı: Otele yerleştirildiler

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#Ankara#Altındağ#Evde Hayvan Beslemek
Evde 12 kedi ve köpek besleyen çift evden çıkarılmıştı: Otele yerleştirildiler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 16:39

Ankara'nın Altındağ ilçesinde hayvanseverler Ayşegül Çağlayan ve Hasan Sarılar, ev sahibi tarafından evden çıkarılınca otele yerleştirildi. Çağlayan ve Sarılar'ın evde beslediği 12 kedi ve köpek ise sahiplenildi.

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Doğuştan bir elini kullanamayan Ayşegül Çağlayan ve Hasan Sarılar, Altındağ'da 2 katlı binanın alt katında kiraladıkları evi sokak hayvanlarına açtı. Sadece birkaç eşyanın bulunduğu evde sağlıksız koşullarda kedi ve köpekleriyle yaşayan çift, ev sahibi tarafından evden çıkarıldı.

Evde 12 kedi ve köpek besleyen çift evden çıkarılmıştı: Otele yerleştirildiler

Çağlayan'ın engelli maaşı ile kirayı ödeyip, geçimlerini sağlayan çift, kaymakamlık tarafından geçici olarak otele yerleştirildi. Çiftin daha sonra bir eve yerleştirileceği belirtildi. Evde besledikleri 12 kedi ve köpek ise hayvanseverler tarafından sahiplenildi.

Evde 12 kedi ve köpek besleyen çift evden çıkarılmıştı: Otele yerleştirildiler

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 Doğa İnsan Hayvan Koruma Bilgilendirme Projelendirme Federasyonu Başkanı Tülay Danacıoğlu, "Ev sahibi tarafından bugün çıkarıldıkları için gidecekleri yer yoktu. Kaymakamlıkla iletişime geçtik. Evde inceleme yapıldı.

Evde 12 kedi ve köpek besleyen çift evden çıkarılmıştı: Otele yerleştirildiler

Çifti bir otele yerleştirdiler. Bu insanlar, bu hayat şartlarında mahallede baktıkları canlara gıda bulmakta zorlandıkları halde, onları yalnız bırakmamışlar; bu mahalledeki hayvanlara sahip çıkmışlar" dedi.

Evde 12 kedi ve köpek besleyen çift evden çıkarılmıştı: Otele yerleştirildiler

 Pati Bekçileri Yaşatma ve Koruma Derneği'nden Gülizar Çıtak ise "Hayvansever çiftimiz imkansızlıklara rağmen sokak hayvanlarına evlerini açmış. Onlarla birlikte yaşamışlar. Şimdi geçici olarak otele yerleştirildiler. Baktıkları hayvanları da sahiplendik. Bundan sonra da onlara desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Evde 12 kedi ve köpek besleyen çift evden çıkarılmıştı: Otele yerleştirildiler

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#Ankara#Altındağ#Evde Hayvan Beslemek