Evcil'in jeti hangara çekildi! Değeri 300 milyon TL

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ANKARA merkezli 19 ilde yapılan ‘Demir Yumruk’ operasyonunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 315’e yükseldi. 8 günlük gözaltı süresi verilen şüphelilerin ifadelerinin alınmasına ise devam ediliyor. Operasyon kapsamında el konulmasına karar verilen Erol Evcil’e ait özel jet de Türkiye’ye getirildi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, 300 milyon lira değerindeki jetin operasyondan bir gün önce Fransa’nın başkenti Paris’e uçtuğunu tespit etmişti. Jet Paris’ten getirilerek İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’nda bir hangara çekildi.

TEKNEDE GÖZALTI

Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda şüphelilerden Serdar T.’nin Fethiye’de bir teknede olduğu belirlendi. Ekipler, Göcek koylarındaki yaklaşık 150 teknede arama yaptı. Serdar T., o teknelerden birinde bulunarak gözaltına alındı ve Ankara’ya getirildi.

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TEK KİŞİLİK HÜCREDE

1990’lı yıllarda cinayete azmettirme, kara para aklama gibi birçok suça adı karışan Erol Evcil, 22 yıl sonra yine benzer suçlamalarla gözaltına alındı. Evcil’in ifadesi alınana dek tek kişilik hücrede tutulduğu öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: İLMEK İLMEK DOKUDUK



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, operasyonla ilgili, “Türk devletine vergi ve piyasalara manipülasyonlarla çalım atmak isteyenler; zannetmesinler ki görmüyoruz. Demir Yumruk’un safhası devam edecektir. Bu operasyonda çok sabrettik. Yaklaşık 1.5 yıldır ilmek ilmek dokunan bir operasyondu” dedi.