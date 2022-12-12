Evcil hayvanlara mikroçipte merak edilenler

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın dijital kimliklendirme projesi yeni yılla birlikte hayata geçiyor. Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi Yönetmeliğine göre evde yaşayan kedi, köpek ve gelinciklere 31 Aralık tarihine kadar mikroçip takma zorunluluğu getirildi.

HANGİ BİLGİLER İŞLENECEK: Mikroçip uygulamasıyla Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne (PETVET) hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy-mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydedilecek. Ev hayvanlarının mikroçip numaraları ile aşı bilgileri, sahip değişikliği, kayıp durumu ve hayvana yapılan operasyonların bilgileri kayıt altına alınacak. Ev hayvanı sahibi, 16 yaşından gün almış, 18 yaşını doldurmamış ise vasisi sorumlu olacak.

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KAYBOLURSA NE OLACAK: Terk edilmiş ya da kaybolmuş hayvanın daha önce sahipli olduğuna dair bilgi ve bulguya rastlanırsa sahibine durum bildirilecek ve ev hayvanını teslim alması için 30 gün süre verilecek. Hayvanı bulan kişi sahiplenmek istemediği durumlarda terk edilen sahipli ev hayvanı, bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülecek.

ÇİPSİZ SEYAHAT MÜMKÜN MÜ: Kara, deniz, havayolu taşımacılığında hayvanlar, evcil hayvan pasaportu olmadan seyahat edemeyecek. Aynı şekilde gerekli konsolosluk işlemleri uygulandıktan sonra her ülkenin belirteçleri ve gerekli testler yapıldıktan sonra yurtdışı seyahati için de mikroçip ve dolayısıyla pasaport gerekecek.

KAYITLI HAYVANIN ÖLÜMÜ HALİNDE: Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü halinde 30 gün içerisinde Bakanlıkça yetki verilmiş kurum-kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere bildirilecek. Yetkili veteriner hekim tarafından ev hayvanının durumu veri tabanına işlenecek.

MİKROÇİP TAKTIRMAYANA YAPTIRIM NEDİR: Evcil hayvanlarına mikroçip taktırmayan, taktırıp terk eden kişilere 3 bin 600 liraya kadar para cezası verilebilecek.

ÇİPİ YOKSA VETERİNER AKMAYACAK MI

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan: “Terk edilen hayvanlar, şikâyete konu olanlar, kaybolan veya bulunan hayvanların deri altındaki mikroçip özel bir okuyucu ile taranarak kime ait olduğu tespit edilecek. Mikroçipler takıldıktan sonra hayvanı sokağa terk ettiği saptanan kişiden, gelip hayvanı alması istenecek. Belirlenen süre içinde teslim almazsa hayvanı sokağa terk etmiş olarak kabul edilip idari para cezası uygulanacak. Yönetmelik sadece sahipli Kedi, Köpek ve gelincikleri kapsıyor. Sahipsiz hayvanlar belediyelerce kayıt altına alınıyor.”

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Kedici Veteriner Hekimleri Derneği (KEDVET) ve Özel Hayvan Hastaneleri Derneği (OHHAD) Başkanı Veteriner Hekim Tarkan Özçetin: “Pirinç tanesi büyüklüğünde, 12 milimetrelik bir çip, enjektörle deri altına yerleştiriliyor. Bugüne kadar bir yan etkisine rastlamadık. Kediniz ve köpeğiniz mikroçipin varlığını hissetmeyecekler bile. Anestezi de gerektirmiyor. Bazen MR’a girmek gerekebiliyor. O zaman da ayaklarına yapılıyor. ‘Çipi olmayanlar tedavi edilmeyecek mi?’ diye çok soru geliyor. Bakanlıktan ‘Bakmayın’ diye bir tebligat gelmedi. Bu süreçte çipi yaptıramayanlar için kesinlikle sağlık hizmeti alamama durumu olmayacak.”

YER TESPİTİ MÜMKÜN MÜ: “Bu kesinlikle GPRS değil. Yerini uydudan tespit etmek gibi bir durum olamaz. Evcil hayvanı da nüfusunuza kayıt ettirmiş oluyorsunuz. Hayvanları da koruyan bir uygulama. ‘Sokağa çıkmıyor, yaptırmalı mıyım?’ diye soruyorlar. Yarın bir gün kaçmayacağının garantisini veremeyiz.”

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BAKAN İNSANLARA CEZA

Hayvan Kurtarma Derneği Başkanı Zekiye Taş Köklü: “Çipin MR çekilecek hayvanlardan tekrar sökülmesi gerekiyor. Bizim hayvanların yüzde 90’ı yaşlı ve MR’a sürekli ihtiyacı oluyor. Çip sökümü için anestezi almak zorunda kalıyorlar. Bunu sadece kayıt ederek yapabilirlerdi. Hayvan bakan insanlara bir nevi ceza oldu.”