Evcil hayvanıyla alışveriş yapan kadına yumruklu saldırı

Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 22:36

 KÜÇÜKÇEKMECE’deki bir markette evcil hayvanıyla alışveriş yapan G.A. isimli kadın ile bir erkek müşteri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada erkek müşteri bilinmeyen bir nedenle G.A.'ya yumruk attı. Saldırı anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 12.00 sıralarında Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Markette evcil hayvanı ile alışveriş yapan G.A., yanına gelen ismi öğrenilemeyen bir erkek ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek şüpheli G.A.'ya yumruk attı. Aldığı darbe sonrası G.A. yere düşerken, şüpheli marketten kaçtı. Darbedilen G.A., polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşanan saldırı marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli erkeğin G.A'nın yanına yaklaştığı ve tartışma sırasında yumruklu attığı anlar yer alıyor.

