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Başta büyük şehirler olmak üzere Türkiye genelinde kiracılar ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar giderek artıyor. Bir kiracının evcil hayvanı nedeniyle yaşadığı sorun ise bu tartışmalara yeni bir boyut ekledi.



İstanbul Ümraniye’de 2+1 dairede oturan kiracı Ş.E., dört ay önce sahiplendiği köpeğiyle birlikte evinde yaşamaya çalışırken, komşularının rahatsızlık dile getirmesi ve ev sahibinin devreye girmesiyle beklenmedik bir durumla karşılaştı.



Köpek nedeniyle ev sahibinin daireyi boşaltmasını istemesi karşısında neye uğradığını şaşıran Ş.E.,

“Küçük dairemde altı yıldır yaşıyorum ve bu süre zarfında bir köpeği dört ay önce bir barınaktan sahiplendim. Daireyi kiraladığımda evcil hayvanım yoktu. Oturduğum apartman 12 daireden oluşuyor ve benden başka hayvan besleyen yok. Başlangıçta komşularım köpeğin varlığından rahatsız olmamışlardı. Ancak son bir aydır bazıları bu durumu dile getirmeye başladı” dedi.



‘BEN EVİMDE KÖPEK İSTEMİYORUM!’



“Bir gün, üst komşum köpeğimin havlamalarının kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Karşı komşum da birkaç kez koku olduğunu dile getirdi. Bir süre sonra da bu durumu apartman yöneticisine iletti. Yönetici de ev sahibime haber verdi” diye devam eden Ş.E., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

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“Ev sahibim, kiralama sırasında evcil hayvanım olmadığını bildiği için bu durumu kabullenemedi ve evcil hayvan beslenmesinin yasak olduğunu söyledi. Hatta sert bir şekilde “Ben evimde köpek istemiyorum!” diye de bağırdı. Fakat köpeğim benim için bir aile parçası ve onu asla terk edemem. Şimdi hem can dostumu korumak hem de evimde kalabilmek için bir çözüm arıyorum. Apartman sakinlerine bir toplantı yapıp bir orta yol bulalım dedim ama bu duruma pek sıcak bakmadılar. Ev sahibim de artık evi boşaltmamı istiyor. Nasıl bir yol izleyeceğim konusunda hiçbir fikrim yok.”



Benzer bir olay geçen yıl kasım ayında İzmir’de yaşandı. Bir ev sahibi, evcil hayvan besledikleri nedeni ile kiracılarının evden çıkmasını istedi. Daha sonrasında ise zam zamanı gelmeden kira artışı yapmak istedi. Kiracı ev sahibinin talebini kabul etmeyince ev sahibi ailesiyle beraber kiracılara saldırdı. Ev sahibi ve ailesi gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

‘KİRACININ EVCİL HAYVANI OLMASI BİR TAHLİYE SEBEBİ DEĞİLDİR AMA…’



Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz,

“Öncelikle ev sahibi ile kiracı arasındaki hukuki ilişki kira sözleşmesi ilişkisi olup, kiracının oturmuş olduğu apartman veya sitedeki ortak yaşam kuralları ile ilgili ilişkisi ise kat mülkiyeti kanunu ilişkisidir. İki mevzuat da birbirinden farklı hukuki durumları anlatmaktadır” dedi ve şu bilgilerin altını çizdi:



-- Bu kapsamda ev sahibi kiracıya teslim etmiş olduğu bağımsız bölümün kira sözleşmesi süresince amacına uygun kullanımını isteme ve kiracının da buna uygun davranma yükümlülüğü vardır. Ancak ev sahibi kiracının özel yaşantısına dahil olan konularda kira sözleşmesi kapsamında başlangıçta veya sözleşme devam ederken bir müdahalede bulunamaz.



-- Örneğin evliyken kira sözleşmesi yapılmış bir bağımsız bölümde eşler boşanmış ise ev sahibi boşanma nedeniyle tahliye talep edemez. Bu örnekte de olduğu gibi kira sözleşmesi ile kiracının evcil hayvan sahibi olamayacağı yazılamayacağı gibi ilerleyen zamanlarda kiracının evcil hayvanı olması da bir tahliye sebebi değildir. Ancak yönetim planında bu durum açıkça belirtilmişse o zaman işler değişebilir.







‘YÖNETİM PLANINDA EVCİL HAYVAN BESLENEMEYECEĞİ YAZIYOR İSE EVCİL HAYVAN BESLENEMEZ’



“Kiracının ortak yaşam kurallarını belirleyen Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki sorumluluğu ise biraz farklıdır” diyen Kiraz, şöyle devam etti:

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“Bir site veya apartmanda temel kuralları belirleyen yönetim planı o taşınmazdaki temel kuralları belirler. Bu kapsamda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/18-3018 Esas ve 2022/6 Karar sayılı kararında çok açık ve net bir şekilde, “Yönetim Planında evcil hayvan beslenemeyeceğine yönelik hüküm olması halinde bu hükme uygun olarak evcil hayvan beslenemeyecektir” diyor. Bu karar kapsamında hem ev sahibinin (kat maliki olması sıfatıyla) hem de o site veya apartmanda oturan diğer kat maliklerinin evcil hayvanın site veya apartmandan uzaklaştırılması yönünde dava açması mümkündür.”





YÖNETİM PLANINDA BU DURUM BELİRTİLMİYORSA, APARTMAN SAKİNLERİ KURUL KARARI İLE KİRACININ YA DA HAYVANIN TAHLİYESİNİ İSTEYEBİLİR Mİ?

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“Yönetim Planında evcil hayvan beslenemeyeceğine yönelik bir hüküm yok ise kiracı evcil hayvan besleyebilecektir” diyen Ali Güvenç Kiraz, “Ancak bu durumda da Kat Mülkiyeti Kanunu 18. maddesinde yer alan “Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler” şartına uymak zorundadır” ifadelerini kullandı.



Ayrıca Kiraz, “Eğer evcil hayvan sürekli gürültü yapıyor ve bir şekilde apartman sakinlerini rahatsız ediyorsa, hayvanın tuvalet ihtiyaçlarını kiracı bahçeye yaptırıp hiçbir şekilde bunu temizlemiyorsa ve bu durum kat malikleri için çekilmez bir hale gelmişse kat malikleri hem ev sahibinden ve müteselsilen sorumlu olan kiracıdan bu durumun giderilmesini talep edebilirler” diye de ekledi.

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“Bu durumda diğer kat malikleri yönetim planında yazılı olduğu halde olduğu gibi kiracıdan eski hale getirme ve evcil hayvanın uzaklaştırılmasını talep edebilecekleri gibi ev sahibi de kiracısına 30 gün süre vererek (bu süre zorunlu süredir) bu durumu eski hale getirmesini isteyebilir” diyen Kiraz, “Bu eski hale getirme talebi kabul edilmezse ev sahibi sözleşmeye esaslı aykırılık iddiası ile tahliye talebinde bulunabilir” dedi.





YÖNETİM PLANINDA DEĞİŞİKLİK NASIL YAPILABİLİR?

Yönetim planının kat irtifakı kurulmuş tüm taşınmazlarda tapuya ibraz edilmesi gereken, ortak yaşam kurallarını belirleyen sözleşme olduğunun altını çizen Ali Güvenç Kiraz, “Bu kapsamda bağımsız bölüm sayısı iki ve daha fazla olan taşınmazlar için tapuya yönetim planı ibrazı zorunludur. Yönetim planları Kat Mülkiyeti Kanunu emredici hükümlerine aykırı olmadığı müddetçe malikler tarafından oluşturulur ve herkesin imzası zorunludur. Yönetim planı değişikliği ise tüm kat maliklerinin 4/5 çoğunluğu ile ancak yapılabilir. Yönetim planında evcil hayvan beslenmesine yönelik yasak da ancak olağanüstü kat malikleri genel kurulu toplanarak tüm apartman veya site maliklerinin 4/5 çoğunluğu ile değiştirilebilir” şeklinde konuştu.

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Kira sözleşmeleri yazılırken kiracı aleyhine düzenleme yasakları vardır. Bu kapsamda kişilerin kişisel özgürlük alanları ve hobilerine yönelik kısıtlamalar kira sözleşmelerine yazılı olsa dahi bu maddeler geçerli değildir. Evcil hayvan beslenmesi kira sözleşmesi ile sınırlandırılamaz. Ancak bahsettiğimiz üzere evcil hayvanın ortak yaşamı çekilmez hale getirmesi veya yönetim planında buna ilişkin bir yasaklayıcı hüküm olması halinde ancak eski hale getirme veya tahliye durumu oluşabilecektir.



Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz

Fotoğraflar: iStock