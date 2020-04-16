Evanjelizm Nedir? Evangelist Ne Demek? Kimlere Evanjelist Denir?

Evanjelizmin temelleri 1700'lü yıllarda İngiliz olan George Whitefield, John Wesleyve Amerikalı teolog ve filozof olan Jonathan Edwars tarafından atılmıştır. Bahsi geçen üç kişi ABD'nin en büyük Protestan mezhebinin yani Metodistlerin ve Baptistlerin temel taşlarıdır.

Evanjelizm Nedir?

Evanjelizm en sade tabiri ile İncilcilik demektir. İncil kelime olarak dilimize Süryanice olan Engiliyun kelimesinden geçmiştir. Yunancaya göre ise anlamı müjdeci demektir. Günümüzde Evanjelik hareket Avrupa merkezli gelişmektedir. Evanjelik harekette şu temel hususlar ön plana çıkmaktadır;

- Dinde temel kaynak Kutsal Kitaptır. Kutsal Kitabın otoriter yapısı ön plana çıkmalıdır.

- Özellikle bireysel dindarlığın üzerinde durulmalı

- İncil mesajı yayılmalı, cemaat yeniden canlanmalı

Evangelist Ne Demek?

Evangelist kelimesi günümüzde kullanılan anlamı ile İncili yayan manasına gelmektedir. Evangelistler, Yeni ve Eski Ahit'e tamamen inanırlar. Eski Ahit Tevrat’ı, Yeni Ahit ise İncil’i ifade etmektedir.

Kimlere Evangelist Denir?

Markos, Yuhanna, Matta ve Luka tarafından yazılmış olan dört kanonik incilin, 4 tanesinden her birisine Evanjel denmektedir. Yunanca anlamı ile iyi haber veya genel olarak kabul gören gerçek anlamında kullanılan evangeliondan oluşmaktadır. Bu kelime gruplarının türetilmesi ile beraber İncil yazarlarına Dört Evangelist ismi verilmiştir.

Evangelist, Evanjelizm görüşünü benimseyen, yayan kişilere denmektedir. Evangelistler Avrupada yayılım göstermektedir. Evanjelik kelimesi genellikle Protestan Kilisesinin muhafazakar olan kesimlerini nitelemek için kullanılmaktadır. Evanjelizm akımının azalarına Liberal Protestanlar dışında tüm Protestanlara Evanjelik denmektedir.