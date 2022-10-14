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Eva’dan sonra Ayshan da şikayetçi

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#Eva Maya#Hakan Korkmaz#Ayshan Ojaghverdiyeva
Eva’dan sonra Ayshan da şikayetçi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 07:00

Manken Eva Maya’yı dövmekten ceza alan eski futbolcu Hakan Korkmaz’dan bu kez Azerbaycanlı Ayshan Ojaghverdiyeva şikâyetçi oldu. Hastaneden darp raporu alan Ojaghverdiyeva dilekçesinde “Huzurum kalmadı, cezalandırılsın” dedi.

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Manken Eva Maya’ya uyguladığı şiddet iddiasıyla gündeme gelen eski futbolcu Hakan Korkmaz yeniden adliyelik oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre, ‘İşte Benim Stilim’ adlı yarışmayla tanınan Azerbaycanlı Ayshan Ojaghverdiyeva ile eski İstanbulsporlu futbolcu Hakan Korkmaz 5 yıl önce ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştı. Kısa sürede bu arkadaşlık duygusal birlikteliğe dönüştü. İddiaya göre Hakan Korkmaz’ın dengesiz ve takıntılı davranışları Ayshan Ojaghverdiyeva için çekilmez bir hal aldı. Hakan Korkmaz tarafından şiddete maruz kalan Ayshan Ojaghverdiyeva hastaneye giderek darp raporu aldı. Ojaghverdiyeva, uğradığı şiddetin ardından Hakan Korkmaz’ın Eva Maya isimli bir mankeni dövdüğü ve tehdit ettiği için yargılandığını ve ceza aldığını öğrendi. Ojaghverdiyeva, bunun üzerine Hakan Korkmaz ile ilişkisini sonlandırdı. Ancak Hakan Korkmaz Ojaghverdiyeva’nın peşini bırakmayarak yeniden yakınlık kurmaya başladı.

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‘CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞELİ’

Müvekkilinin ayrılık için her yolu denediğini suç duyurusu dilekçesinde anlatan Ayshan Ojaghverdiyeva’nın avukatları, “Müvekkil, Hakan Korkmaz’ın telefon numarasını ve sosyal medya hesaplarını engellemiştir. Ancak Hakan Korkmaz sahte hesaplar açarak müvekkile mesajlar atmıştır. Müvekkil bu mesajlara hiç cevap vermemesine rağmen Korkmaz bu mesajlarını sürdürmüştür. Hakan Korkmaz son olarak müvekkille para karşılığı buluşmak istemiştir. Hakan Korkmaz’ın ısrarlı mesajları ve şiddete yatkın kişiliği nedeniyle müvekkil can güvenliğinden endişe etmektedir. Müvekkili darp eden, huzur ve sükununu bozan ve sürekli mesajlar atarak taciz eden Hakan Korkmaz’dan şikâyetçiyiz. Cezalandırılmasını istiyoruz” dedi. 

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#Eva Maya#Hakan Korkmaz#Ayshan Ojaghverdiyeva

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