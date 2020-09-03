Eva İsminin Anlamı Nedir? Eva Ne Demek?

Eva Almanca kökenli bir isimdir. Son dönemlerde Türkçede yaygın olarak kullanılan ve anlamı üzerinden çok beğeni toplayan isimler içerisinde geliyor. Kız çocukları için kullanılan ve okunuşu ile kulağa hoş gelen isimler arasında bulunmaktadır.

Eva İsminin Anlamı

İki farklı anlamı üzerinden Eva ismini ele almak mümkün.

- Havva. Yaratılan ilk kadın demektir.

- Akşam, Arife ve arife gecesi.

Bu etkileyici ve özel anlamları ile beraber Eva ismi birçok ebeveyn tarafından ilgi görüyor. Özellikle bir kız çocuğuna verilebilecek en güzel isimler içerisinde gelmektedir. Almanca bir isim olduğu için genelde tek başına kullanılan bir sözcük olarak öne çıkıyor. Ancak doğru isim bulunursa farklı isimlerle de bir araya getirilebilir.

Almanca, İtalyanca, Portekizce ve İspanyolca üzerinden Eva ismi ortak bir anlam taşımaktadır. Genel olarak Havva ve yaratılan ilk kadın anlamı üzerinden isim şeklinde kullanılır. Türkçede yeni yeni duyulmasına rağmen minik yavruları için isim arayan pek çok ebeveyn adına bir adım öne çıkıyor.

Eğer bebeğiniz için henüz isim bulmamış iseniz, alternatif olarak listeye girebilecek en güzel isimlerden biri olarak Eva öne çıkıyor.