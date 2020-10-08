Ev ve sokak duvarlarını tanıtım için lavanta figürleri ile donattılar

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Muğla’da farklı turizm konseptleri de hayata geçiriliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi’nde bir süre önce lavanta tarlası oluşturdu. Muğla’ya tatile gelen yerli turistler, bu lavanta tarlasına büyük ilgi gösteriyor.



Büyükşehir Belediyesi bölgenin bilinirliği ve tanıtımı artırmak için şimdi de ’Mor Sokak’ projesi başlattı. Proje kapsamında 30 üniversite öğrencisi ve Yeniköy Mahallesi sakinlerinin katılımı ile 30 evin ve sokakların duvarlarına lavanta figürleri çizildi.



Yeniköy Mahalle Muhtarı Nevike Öçalan "Muhtar olduğumda amacım mahallemi tanıtmaktı. Bunu yaptığım için şu an çok mutluyum. Mahallemiz daha güzel noktalara gelecek. Duvarlara çizilen lavanta figürlerinden görenler memnun kalıyor. Lavanta tarlamıza gelen ziyaretçilerimiz oldu. İnsanlarımız lavantanın iyi bir gelir kapısı olduğunu öğrendi. Lavanta dikiminin bu tanıtımlar ile daha çok yapacağına inanıyorum" dedi.