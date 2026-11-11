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Ev temizler gibi dip bucak oto yıkama: Kadın elinin değdiği araçlar pırıl pırıl

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#Kadın Girişim#Araç Yıkama#Temizlik
Ev temizler gibi dip bucak oto yıkama: Kadın elinin değdiği araçlar pırıl pırıl
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 11:52

Aksaray'da eşi ve oğlunun açtığı oto yıkama dükkanında yemek ve çay yaparak işe başlayan 50 yaşındaki Tülay Bildirici, zamanla tazyikli su tabancasını eline alarak işin ustası oldu. 5 yıldır araçları tek başına iç ve dış olarak temizleyen Bildirici, ev temizliği titizliğiyle yaptığı hizmet sayesinde kentteki kadın sürücülerin de uğrak noktası haline geldi.

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Aksaray'da yaşayan Tülay Bildirici, eşinin 5 yıl önce açtığı araç yıkama dükkanında destek olmak için kolları sıvadı. İlk başladığında araç yıkatmaya gelen müşterilere çay ikramında bulunarak eşine yardımcı olan Tülay Bildirici, yıkama işlerinin yoğun olduğu zamanlarda da araç içlerini silerek eşine desteğini artırdı.

Ev temizler gibi dip bucak oto yıkama: Kadın elinin değdiği araçlar pırıl pırıl

Tüm bunları yaparken tazyikli su tabancasını alarak araçları yıkayabileceğine kanaat getiren Bildirici, aradan geçen 1 yıllık sürenin ardından artık araçları tek başına iç dış olarak komple yıkamaya başladı. Severek yaptığı işte ev temizler gibi dip bucak araçları temizleyen Bildirici yaptığı güzel temizlik ile birlikte önce müşteri memnuniyetini, sonra da müşterilerini çoğalttı. Temizlikte kadın elinin farkını azim ve mücadelesiyle kanıtlayan Bildirici, dükkana gelen müşterileri de hayrette bırakırken, şehir genelinde özellikle kadın sürücüler Tülay Bildirici'ye araçlarını yıkatıyor.

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Ev temizler gibi dip bucak oto yıkama: Kadın elinin değdiği araçlar pırıl pırıl

Yemek ve çay yaparak işe başladığını anlatan Tülay Bildirici, "Eşim ile oğlum bu dükkanı açtılar. Ben de onların yemek ve çaylarını yapıyordum. Ondan sonra araç içlerini silmeye başladım, daha sonra dışını yıkamaya başladım ve şimdi komple iç dış bir arabayı yıkıyorum. 5 yıldır artık tüm araçları yıkıyorum. Bayan müşterilerimiz de çok. Müşterilerimizin yüzde 50'si bayan müşterilerimizden oluşuyor. Geldiklerinde beni gördüler mi araçlarını bırakıp gitmiyorlar. Oturup çay kahve içip sohbet de ediyoruz. İyi temizliyorum, dip bucak giriyorum ve daha temiz yapıyorum" dedi.

Ev temizler gibi dip bucak oto yıkama: Kadın elinin değdiği araçlar pırıl pırıl

Araç yıkatmaya gelen müşterilerden Ali Eren Dalkıran, "Ben buraya aracımı yıkatmaya geldim. Burada ablamızın araç yıkadığını gördüm ve çok şaşırdım. Daha önce görmemiştim" derken, bir diğer müşteri Abdülkadir Tok ise "Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine buraya geldim. Ablanın temiz yıkadığını söyledi. Gerçekten de temiz yıkıyor. Kadın olarak evde temizlik yaptığı gibi burada da temizlik yapıyor" diye konuştu.

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#Kadın Girişim#Araç Yıkama#Temizlik

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