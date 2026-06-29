Ev taşıma sırasında korkunç kaza! Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü; 2 ölü

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Olay, Ulupınar Mahallesi Alasini Sokak'ta meydana geldi. Ş.A.'nın (51) evine eşya taşıyan firmanın çalışanları İbrahim Güneş ve İsmail Aktaş'ın kurdukları asansör, elektrik hattının üstüne düştü.

HAYATA VEDA ETTİLER

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Akıma kapılan Güneş ile Aktaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Kemer Devlet Hastanesi'ne sevk edilen İbrahim Güneş ile Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Aktaş kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.