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Ev taşıma sırasında korkunç kaza! Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü; 2 ölü

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#İbrahim Güneş#Smail Aktaş#Yük Asansörü
Ev taşıma sırasında korkunç kaza Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü; 2 ölü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2026 14:30

Antalya’nın Kemer ilçesinde ev eşyası taşımak için kurdukları asansörün, elektrik hattının üzerine düşmesi sonucu akıma kapılan nakliye firması çalışanları İbrahim Güneş (30) ve İsmail Aktaş (24), hayatını kaybetti

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Olay, Ulupınar Mahallesi Alasini Sokak'ta meydana geldi. Ş.A.'nın (51) evine eşya taşıyan firmanın çalışanları İbrahim Güneş ve İsmail Aktaş'ın kurdukları asansör, elektrik hattının üstüne düştü.

Ev taşıma sırasında korkunç kaza Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü; 2 ölü

HAYATA VEDA ETTİLER

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Akıma kapılan Güneş ile Aktaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Kemer Devlet Hastanesi'ne sevk edilen İbrahim Güneş ile Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Aktaş kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#İbrahim Güneş#Smail Aktaş#Yük Asansörü

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