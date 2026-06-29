Ev taşıma sırasında korkunç kaza! Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü; 2 ölü

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Olay, Ulupınar Mahallesi Alasini Sokak'ta meydana geldi. Ş.A.'nın (51) evine eşya taşıyan firmanın çalışanları İbrahim Güneş ve İsmail Aktaş'ın kurdukları asansör, elektrik hattının üstüne düştü.
HAYATA VEDA ETTİLER
Akıma kapılan Güneş ile Aktaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Kemer Devlet Hastanesi'ne sevk edilen İbrahim Güneş ile Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Aktaş kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.